Met een jaarlijkse terugkerende omzet van meer dan $ 150 miljoen zorgt Bloomreach voor recordgroei en klantensucces in 2022

MOUNTAIN VIEW, Californië, 18 januari 2023 /PRNewswire/ -- Bloomreach , 's werelds nr 1 Commerce Experience Cloud, heeft vandaag bekendgemaakt een nieuwe groeimijlpaal te hebben bereikt , aangezien het bedrijf aan het einde van 2022 de USD 150 miljoen aan jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) heeft overtroffen, waarbij het vierde kwartaal het grootste nieuwe ARR-nummer sinds het bestaan van het bedrijf heeft opgeleverd. Dit volgt op de eerder dit jaar bekendgemaakte investering van USD 175 miljoen onder leiding van Goldman Sachs, evenals de realisatie van USD 100 miljoen aan ARR die eind 2021 werd overtroffen.

"Het is een geweldige prestatie dat Bloomreach zelfs in de uitdagende macro-omgeving van dit jaar zo snel is gegroeid. Dit is het resultaat van de toewijding die in de cultuur van Bloomreach centraal staat en de tomeloze inzet van onze teams om onze klanten waardevermeerdering te leveren", aldus Raj De Datta, medeoprichter en CEO van Bloomreach. "We zijn erg verheugd om dit soort trajecten te zien en hebben vertrouwen in de aanhoudende groei die zowel voor Bloomreach als voor onze klanten in het verschiet ligt."

Deze mijlpalen onderstrepen de aanhoudende groei van de e-commerce van de honderden wereldwijde merken die Bloomreach bedient, die nieuwe manieren hebben gevonden om de resultaten van digitale kanalen te stimuleren, zelfs tijdens de moeilijke economische omstandigheden van het jaar. Klanten van Bloomreach zagen in 2022 een aanzienlijke toename van cruciale e-commercecijfers, met behulp van gepersonaliseerde e-mail campagnes, nieuwe Bloomreach-functies om te testen , combineerbaar handelsarchitecturen en meer om gepersonaliseerde ervaringen via digitale kanalen te stimuleren. Alleen al op Black Friday verstuurden Bloomreach-klanten 331 miljoen e-mails , een stijging van 72% ten opzichte van het jaar ervoor, en 3,8 miljoen sms-berichten, een stijging van 50%. Mogelijk gemaakt door de op AI-gestuurde oplossing van Bloomreach voor het zoeken naar producten, faciliteerden hun e-commercesites meer dan 300 miljoen zoekopdrachten van klanten.

Gedurende 2022 creëerde Bloomreach ook nieuwe kansen voor groei en samenwerking in het hele handelsecosysteem. In november maakte het bedrijf bekend zich aan te sluiten bij de MACH Alliance, een groep onafhankelijke technologiebedrijven die pleiten voor open, technologische ecosystemen die het best zijn in hun soort. Dit heeft bedrijven, waaronder MKM Building Supplies, in staat gesteld om Bloomreach in te lijven binnen hun combineerbare handelsarchitecturen, waardoor ze met wendbare technologie snelle resultaten behaalden.

Bovendien kreeg het bedrijf in 2022 brede erkenning van de industrie en klanten voor zijn oplossingen. Inc. heeft Bloomreach opgenomen in de lijsten Snelstgroeiende particuliere bedrijven in Amerika en Best in Business, die de aandacht vestigen op respectievelijk snelgroeiende bedrijven en bedrijven die een positieve impact hebben op hun gemeenschap en hun bedrijfstak. Bloomreach behaalde ook de 2022 Great Place to Work-certificering, waarmee het bedrijf wordt bekroond voor zijn inzet voor uitzonderlijke waarden als leiderschap, cultuur en een teamwerkomgeving.

