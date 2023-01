Mit jährlich wiederkehrenden Einnahmen von mehr als 150 Millionen Dollar sorgt Bloomreach für Rekordwachstum und Kundenerfolg im Jahr 2022

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Bloomreach, die weltbeste Commerce Experience Cloud, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem Überschreiten der jährlich wiederkehrenden Einnahmen zum Jahresende 2022 einen neuen Wachstumsmeilenstein erreicht hat, wobei das vierte Quartal die höchsten jährlich wiederkehrenden Einnahmen in der Geschichte des Unternehmens aufweist. Dies folgt auf die zu Beginn des Jahres bekannt gegebene Investition in Höhe von 175 Millionen Dollar unter der Leitung von Goldman Sachs sowie auf das Erreichen von jährlich wiederkehrenden Einnahmen in Höhe von 100 Millionen Dollar bis Ende 2021.

„Dass Bloomreach selbst in dem schwierigen makroökonomischen Umfeld dieses Jahres zugelegt hat, ist eine enorme Leistung. Dies ist das Ergebnis der Engagement-Kultur, die das Herzstück von Bloomreach ist, und der harten Arbeit unserer Teams, die einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen", erklärt Raj De Datta, Mitbegründer und CEO von Bloomreach. „Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung und sind zuversichtlich im Hinblick auf das weitere Wachstum, das sowohl für Bloomreach als auch für unsere Kunden vor uns liegt."

Diese Meilensteine unterstreichen das anhaltende E-Commerce-Wachstum von Hunderten globaler Marken, für die Bloomreach tätig ist und die selbst unter den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen des Jahres neue Wege gefunden haben, ihre Ergebnisse über digitale Kanäle zu steigern. Bloomreach-Kunden konnten im Jahr 2022 signifikante Steigerungen bei kritischen E-Commerce-Kennzahlen verzeichnen. Sie nutzen personalisierte E-Mail-Kampagnen, neue Bloomreach-Funktionen für das Testen, komponierbare Commerce-Architekturen und mehr, um personalisierte Erlebnisse über digitale Kanäle hinweg zu fördern. Allein am Black Friday haben Bloomreach-Kunden 331 Millionen E-Mails verschickt, das sind 72 % mehr als im Vorjahr, und 3,8 Millionen SMS, ein Anstieg von 50 %. Dank der KI-gesteuerten Produktentdeckungslösung von Bloomreach konnten die E-Commerce-Seiten mehr als 300 Millionen Suchanfragen von Kunden bearbeiten.

Im Laufe des Jahres 2022 hat Bloomreach auch neue Möglichkeiten für Wachstum und Partnerschaften im gesamten Commerce-Ökosystem geschaffen. Im November gab das Unternehmen bekannt, dass es der MACH Alliance beigetreten ist, einer Gruppe unabhängiger Technologieunternehmen, die sich für offene Technologie-Ökosysteme mit den bestmöglichen einsatzspezifischen Lösungen einsetzen. Dies hat es Unternehmen wie MKM Building Supplies ermöglicht, Bloomreach in ihre komponierbaren Commerce-Architekturen einzubinden und mit einem agilen Tech-Stack schnelle Ergebnisse zu erzielen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Jahr 2022 eine breite Anerkennung seiner Lösungen in der Branche und bei den Kunden erreicht. Inc. hat Bloomreach in seine Listen „Fastest-Growing Private Companies in America" und „Best in Business" aufgenommen, die schnell wachsende Unternehmen und solche, die einen positiven Einfluss auf ihre Gemeinschaft oder ihre Branche haben, hervorheben. Bloomreach erhielt außerdem die Zertifizierung „Great Place to Work 2022", die das Unternehmen für sein Engagement für außergewöhnliche Werte, Führung, Kultur und Teamarbeit auszeichnet.

Bloomreach ist die weltweit führende Commerce Experience Cloud, die es Marken ermöglicht, erstaunlich personalisierte Kundenerlebnisse zu liefern. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, die eine echte Personalisierung und das Wachstum des digitalen Handels vorantreiben, darunter: Discovery mit KI-gesteuerter Suche und Merchandising, Content mit einem Headless CMS und Engagement mit einer führenden CDP- und Marketingautomatisierungslösung. Diese Lösungen kombinieren die Leistungsfähigkeit einheitlicher Kunden- und Produktdaten mit der Geschwindigkeit und dem Umfang der KI-Optimierung und ermöglichen umsatzsteigernde digitale Handelserlebnisse, die auf jedem Kanal und bei jeder Journey Einnahmen generieren. Bloomreach bedient mehr als 850 globale Marken, darunter Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München und Marks & Spencer. Weitere Informationen erhalten Sie auf: Bloomreach.com.

