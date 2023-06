Met het warme weer in aantocht lanceert Oppo Brothers 4 nieuwe ijservaringen voor de zomer '23!

AMSTERDAM, 13 juni 2023 /PRNewswire/ -- Oppo Brothers, Nederlands nummer 1 'beter voor u'-ijsmerk, creëert bekroond ijs met tot 60% minder calorieën en suiker dan gewoon premiumijs. Heel blij kondigen ze de lancering van vier gloednieuwe producten aan voor de zomer van 2023.

Caramelised Biscuit Swirl IJsbeker 475ml

OPPO BROTHERS’ NEW SUMMER 2023 ICE CREAMS

Oppo Brothers Caramelised Biscuit Swirl is een karamelijs in Biscoff-stijl, gegolfd met een zoete gekarameliseerde speculooswervel en gevuld met royale hoeveelheden stukjes speculoos. Een overheerlijke Oppo twist op een van de populairste smaaktrends van 2023 - niet te geloven dat deze beker slechts 95 calorieën per 100 ml bevat.

Chocolate Hazelnut IJsbolletjes 12 x 14ml

Oppo Brothers Chocolat Hazelnut IJsbolletjes zijn nieuwe hapklare traktaties gemaakt met romig vanille-ijs omhuld met dikke Belgische melkchocolade bezaaid met geroosterde hazelnootstukjes - 25 calorieën per bolletje.

Vanilla Almond Caramel Swirl IJssticks 3 x 80ml

De Oppo Brothers Vanille Amandel Karamel ijssticks zijn een overheerlijke traktatie in een perfect formaat. Gemaakt met romig vanille-ijs met een luxueuze karamelwervel, afgewerkt met een dikke laag Belgische melkchocolade bezaaid met geroosterde amandelstukjes. Elk stokje telt 130 calorieën.

Salted Caramel Biscuit Crunch IJssticks 3 x 80ml

Oppo Brothers Salted Caramel Biscuit Crunch ijssticks zijn een smakelijke snack, speciaal bedacht voor liefhebbers van karamel. Gemaakt met ons iconische gezouten karamelijs, afgewerkt met een rijke laag Belgische melkchocolade bezaaid met stukjes speculoos in Biscoff-stijl - dit alles met maar 125 calorieën per portie.

Nu verkrijgbaar en in Nederland op voorraad bij Albert Heijn, Jumbo en Picnic. De dichtstbijzijnde leverancier vindt u op: www.oppobrothers.com/stockists

Oppo's verhaal:

Sinds 2014 stellen ijsondernemers Charlie en Harry Thuillier (The Oppo Brothers) zich tot doel om feel good lekkernijen te creëren die beter zijn voor smaak, gezondheid en planeet:

Smaak - Oppo gebruikt alleen natuurlijke ingrediënten van de beste kwaliteit, samen met verse melk en echte room. Dankzij deze obsessie voor 'het beste' wonnen zij als enige caloriearme merk Great Taste Awards. In onafhankelijke blinde smaaktesten verslaat Oppo Brothers ijs vaak 's werelds grootste volvette/suikerarme premium kuipmerken.

Gezondheid - alle creaties van Oppo leiden tot overheerlijk ijs, maar met tot wel 60% minder calorieën en suiker dan reguliere premiummerken.

Planeet - Oppo heeft duurzaamheid altijd serieus genomen. Dit werd in 2022 erkend toen Oppo Brothers werd gecertificeerd als een B Corp-onderneming die zaken doet als een kracht voor het goede in de wereld.

www.oppobrothers.com

