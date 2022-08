MET MULTI-PLATINUM BEKROONDE GRAMMY-ARTIEST KENDRICK LAMAR GEEFT ZATERDAG NA DE RACE EEN CONCERT IN #ABUDHABIGP

De meervoudig met platina bekroonde, Grammy-winnaar is bevestigd als de hoofdact op het Yasalam-concert op zaterdagavond na de race

Lamar sluit zich aan bij Swedish House Mafia op het weekend-entertainment-affiche, terwijl twee andere mondiale supersterren die op het vierdaagse festival hun opwachting zullen maken binnenkort worden aangekondigd

Ondanks de extra capaciteit in 2022 zijn veel tickets en horecapakketten al uitverkocht en fans worden aangespoord om snel kaartjes te kopen als ze niet achter het net willen vissen

ABU DHABI, UAE, 3 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Terwijl we halverwege zijn in het Formule 1-seizoen van 2022, loopt de opwinding voor de finale van het seizoen verder op nu Abu Dhabi motorsport Management en Flash Entertainment vandaag heeft aangekondigd dat Kendrick Lamar de hoofdact is op het Yasalam After-Race Concert op zaterdag 19 november op de FORMULE 1 ETIAHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022.

Als meervoudige platina, met Grammy-bekroonde kunstenaar en mede-oprichter van creative imprint pgLang, heeft Kendrick Lamar enorm kritisch en cultureel succes behaald sinds zijn debuutalbum, het in 2012 uitgebracht good kid, m.A.A.d city.

In de afgelopen 10 jaar heeft Lamar in totaal 14 Grammy's gewonnen en is hij de eerste muzikant buiten de genres klassiek en jazz die in 2017 een Pulitzer-prijs heeft gewonnen voor zijn album DAMN. Lamar's nieuwste album Mr. Morale & The Big Steppers, is in mei 2022 uitgegeven en kreeg onmiddellijk fantastische recensies.

De aankondiging volgt op de onthulling in maart dat het meermalen voor een Grammy genomineerde trio Swedish House Mafia op vrijdag 18 november fans gaat vermaken met hun swingende hiphop beats en rock 'n' roll-attitude, en met de verkoop extra plaatsen en nog twee wereldsterren biedt 2022 zijn er meer mogelijkheden voor om 'onwerkelijk' uit je dak te gaan.

De toegang tot de concerten is exclusief voor kaarthouders van de Abu Dhabi Grand Prix. Kopers van Grand Prix-kaartjes kunnen ook kaartjes van de Golden Circle verkrijgen voor de beste toegang tot het podium van het Etihad Park.

Wedstrijdbezoekers die op zoek zijn naar een premium weekendpakket, worden eraan herinnerd dat het circuit een scala aan horecakaartjes aanbiedt, inclusief 3-daagse passen voor vaste favorieten, zoals de Luna Lounge, Shams Suite en Sunset Lounge, en het geheel nieuwe Deck @ 9. Deze nieuwe en ultra-coole 3-daagse VIP-ervaring is speciaal ontworpen voor 2022 en combineert een levendige feestsfeer met vijfsterreneten en drinken. The Deck @ 9 luxe suite kijkt uit over de onlangs verbouwde Turn 9 (Marsa-bocht), en gasten kunnen de race bekijken onder het genot van naar een soundtrack van de beste dj's en live-muziek.

Dit jaar kunnen kaarthouders voor het eerst met een virtuele en interactieve viewer een vaste plaats uitkiezen, zodat gasten een idee krijgen wat ze vanaf hun plaats te zien krijgen terwijl ze online een ticket kopen. Bezoeker met kaartjes kunnen hun concertervaring ook opwaarderen met Golden Circle-toegang tot het Etihad Park, met toegang zo dicht mogelijk bij het podium.

Gasten die willen upgraden naar een premium ervaring kunnen kiezen uit een scala aan hospitality-pakketten, die de mogelijkheid bieden om te genieten van het toonaangevende sport- en entertainmentevenement in een topomgeving, met eersteklas eten en drinken en live dj's. De hospitality-arrangementen voor het evenement van dit jaar zijn onder meer de nieuwe Sunset Lounge, Luna Lounge, Yas Suites, Marsa Suite, Champions Club en the F1 Paddock Club, waar gasten een driedaags ticket kunnen kopen en kunnen genieten van de ultieme Abu Dhabi Grand Prix-ervaring.

Er zullen nog meer spannende aankondigingen volgen. Koop nu een ticket om er zeker van te zijn dat je niets mist van een van de grootste en beste evenementen van het jaar. Ga om te kopen naar: www.yasmarinacircuit.com

