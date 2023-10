Met Vantage kunnen meer beginnende handelaren vanaf USD 50 ervaring met Copy Trading opdoen

Uit onderzoek door Vantage bleek dat meer dan 60% van de actieve handelaren met Copy Trading wil beginnen

PORT VILA, Vanuatu, 24 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Multi-asset broker, Vantage Markets, meldt dat uit een recent klantenonderzoek blijkt dat meer dan 60% van de actieve handelaren Copy Trading op de Vantage App wil uitproberen.

Uit het onderzoek bleek ook dat 19,7% van de respondenten niet bekend was met Copy Trading en er graag meer over zou willen weten. Bovendien hoopte 47,5% van de respondenten op meer verleidelijke incentives en promoties.

Vantage enables more novice traders to experience Copy Trading from US$50 Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage

Als reactie op de bevindingen verlaagt Vantage vanaf vandaag de minimale stortingsvereiste van USD 200 naar USD 50.

"Onze klanten zijn op zoek naar een manier om hun portefeuille uit te breiden en tegen minimale kosten maximaal rendement te behalen. Door het verlagen van het minimale stortingsbedrag verlagen wij de drempel om meer van onze klanten Copy Trading te verkennen en dit te gaan gebruiken als onderdeel van hun handelsstrategie", aldus Lian Jie, Assistent app-marketingdirecteur, Vantage.

Een aanzienlijk aantal beginnende copytraders toonde ook interesse in aanvullende educatieve hulpmiddelen binnen Copy Trading van Vantage.

Vantage zal daarom in de komende maanden een reeks educatieve tutorials en gebruikershandleidingen uitbrengen. Deze informatiebronnen zullen copytraders helpen volledig gebruik van het platform te kunnen maken en zullen bestaan uit stapsgewijze handleidingen die een breed scala aan onderwerpen behandelen, van het openen van een rekening tot en met de basisprincipes van Copy Trading en geavanceerde handelshulpmiddelen.

"Gebruikerstevredenheid is een groot deel van ons werk en dankzij onze in-app klantonderzoeken kunnen we afgestemd blijven op de handelsbehoeften en -ervaringen van onze klanten", aldus Lian Jie. "Al het aanvullende onderwijsmateriaal dat wij ter beschikking stellen zal voor beginnende tot en met ervaren handelaars nuttige informatie bevatten."

Over Vantage

Vantage (of Vantage Markets) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een flexibele en krachtige service voor het verhandelen van CFD's op Forex, commodities, indices, aandelen, ETF's en obligaties.

Met ruim 13 jaar marktervaring is Vantage meer dan alleen een broker. Hij biedt een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform waarmee klanten handelsmogelijkheden kunnen benutten. Download de Vantage App vanuit de App Store of vanuit Google Play.

trade smarter @vantage

Disclaimer:

Functies van Copy Trading brengen inherente risico's met zich mee en kunnen tot aanzienlijke verliezen leiden. Wij adviseren u uw financiële positie en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen voordat u besluit deze functies te gebruiken. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten, en er zijn geen garanties voor winst via copytrading. De beslissing om deel te nemen aan copytrading is volledig u die tevens als enige verantwoordelijk is voor de uitkomsten die daaruit voortvloeien. Hoewel ons platform copytrading als service aanbiedt, geven wij geen beleggingsadvies of -aanbevelingen. Het beheer van beleggingen en de keuzes die u als handelaar maakt in Copy Trading vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van Copy Trading op ons platform, erkent u dat u deze disclaimer heeft gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van onze service.

