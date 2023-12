MICHEL!, de nieuwste originele creatie van ComediHa!, zal wereldpremière beleven in Le Diamant. Tickets zijn nu te koop!

QUEBEC CITY, 9 december 2023 /PRNewswire/ -- In het kader van de 25e verjaardag van ComediHa! Fest-Québec, nodigt ComediHa! het publiek uit voor een comedy ervaring vanaf 31 juli 2024. Tickets zijn nu te koop! MICHEL!, een show barstensvol lachen en fantasie, opent de 25e editie van ComediHa! Fest-Québec in Le Diamant.

MICHEL! - de comedy ervaring

Michel! - L'expérience comique, inspirée de l'oeuvre de Michel Courtemanche.

De toeschouwers worden uitgenodigd om een duik te nemen in de al te gekke wereld van MICHEL!, de nieuwste ComediHa! productie geïnspireerd op het werk en het uitzonderlijke universum van Michel Courtemanche.

Deze multidisciplinaire show, bedacht voor een breed publiek, is een smeltkroes van komedie, circus, dans, muziek en theater. Het scenario is eenvoudig en meeslepend: Michel, een jong kind, zoekt toevlucht en vrijheid in een denkbeeldige wereld waar de beroemde personages van Courtemanche voor onze ogen tot leven komen. Zeven artiesten op het podium voeren ons mee in dit fabelachtige epos.

MICHEL! is een prachtig feest dat de collectieve verbeelding stimuleert. Het schept magische en spectaculaire momenten via dit bevrijdende verhaal dat doordrenkt is van poëzie en 'cartooneske' humor.

De show belooft het publiek een komische, ontroerende en onvergetelijke ervaring te bieden. De regie is in handen van Daniel Brière - beter bekend voor de regie van successtukken als Bashir Lazhar, LEO, Tavernes, oreille, tigre et bruit, La fin en Les Fills Monkey, en zijn opgemerkte rollen in Caméra Café, Les Parent, Le déclin de l'empire américain en La moitié gauche du frigo.

"Ik schrijf graag met beelden, lichamen en beweging. Ik gebruik graag een universele woordenschat die recht tot het hart spreekt, tot de herinnering, tot alles wat we gemeen hebben dat ons samen doet lachen. MICHEL! is een voorstelling op het kruispunt van fysiek theater, mime en nieuw circus, geïnspireerd door het repertoire van Michel Courtemanche, dat me blijft inspireren, aan het lachen maakt en ontroert. De komische ervaring die ik voor ogen zie, bestaat uit fantasie, fysieke virtuositeit en de magie van eenvoudige apparaten die verrassing en verwondering oproepen. " - Daniel Brière, regisseur

WERELDPREMIÈRE IN QUEBEC CITY IN DE DIAMANT CONCERT HALL

MICHEL! - de comedyervaring, zal volgende zomer als wereldpremière worden gepresenteerd in Le Diamant als opener van de 25e editie van ComediHa! Fest-Québec, met de medewerking van een groot aantal internationale persoonlijkheden uit de entertainmentwereld.

"We speelden al bijna 3 jaar met het idee om deze show te produceren, toen Michel Courtemanche terugkeerde op het podium om een ComediHa! Gala te hosten op de editie 2021 van ComediHa! Fest-Québec. Omdat we dit jaar onze 25e verjaardag vieren, wilden we het Quebecse publiek deze originele creatie ter ere van Courtemanche's komische genie aanbieden. Het lag voor de hand om de show eerst in Quebec City te presenteren, waar het allemaal begon voor ComediHa! " - Sylvain Parent-Bédard, voorzitter en CEO van ComediHa!

"Le Diamant verleent elk jaar zijn samenwerking en smeedt nauwe banden met partnerorganisaties die Quebec City op de kaart zetten door er hun voorstellingen te presenteren. Deze partnerevenementen worden zorgvuldig geselecteerd en passen perfect in de artistieke visie van de locatie, zelfs als ze geen deel uitmaken van de reguliere programmatie. We zijn er bijzonder trots op om het ComediHa!-team in de zomer van 2024 te verwelkomen en het publiek uit te nodigen om een gedurfd nieuw werk te ontdekken op het kruispunt van disciplines. " - Steve Labrie, algemeen directeur van Le Diamant.

RONDREIS DOOR EUROPA

Na de voorstellingen in Quebec City zal de show in alle uithoeken van het land rondtoeren voordat de Europese tournee van start gaat. Op het programma in 2025: Edinburgh, Londen, Parijs en Avignon.

In overeenstemming met de unieke komische stijl waar Michel Courtemanche bekend om staat, zal MICHEL! zich richten op woordloze voorstellingen, waardoor de show internationaal kan reizen.

"Door een universeel thema te verkennen dat naar alle uithoeken van de planeet kan reizen en te profiteren van het succes van Michel Courtemanche in Europa - Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en België - zijn we ook enthousiast bij het idee om vanaf 2025 de internationale toer op te gaan. Tegelijkertijd zijn we er trots op dat we met de presentatie van MICHEL! het creatieve talent van Quebec in het buitenland helpen promoten en dat we de vreugde en de lach verspreiden die al een kwarteeuw de kern vormen van onze missie. " - Sylvain Parent-Bédard, voorzitter en CEO van ComediHa!

EEN TEAM VAN ERVAREN ONTWERPERS

Naast Daniel Brière als regisseur kan de productie rekenen op een team van ervaren ontwerpers en medewerkers, onder wie Michel Courtemanche als artistiek adviseur.

"Ik ben blij en vereerd dat mijn personages tot leven worden gebracht door MICHEL!. Toen Daniel (Brière) en Sylvain (Parent-Bédard) me vroegen om de creatieve teams en artiesten te helpen de nummers te interpreteren, was ik natuurlijk heel blij! Zo zullen zij de personages die mijn carrière hebben gekenmerkt, nog nauwkeuriger kunnen neerzetten en de emotionele intensiteit delen die elk van hen voor mij vertegenwoordigde op het moment van hun creatie. " - Michel Courtemanche

Voor alle details, verkoopdata en hoe tickets te kopen: comediha.com/Michel

Quebec : Showzaal Le Diamant | 31 juli tot 3 augustus 2024

Showzaal Le Diamant | 31 juli tot 3 augustus 2024 Gatineau : Zaal Odyssée | 19 september 2024

Zaal Odyssée | Victoriaville : Zaal Les-Frères-Lemaire | 28 september 2024

Zaal Les-Frères-Lemaire | L'Assomption: Théâtre Hector-Charland | 4 oktober 2024

Théâtre Hector-Charland | 4 oktober 2024 Montréal: Théâtre Maisonneuve de La Place des Arts | 24 tot 26 oktober 2024

Théâtre des Arts | 24 tot 26 oktober 2024 St-Jérôme: Théâtre Gilles-Vigneault | 31 oktober 2024

Théâtre Gilles-Vigneault | 31 oktober 2024 Drummondville : Zaal Léo-Paul-Therrien | 8 november 2024

Zaal Léo-Paul-Therrien | St-Jean-sur-Richelieu : Théâtre des Deux-Rives | 9 en 10 november 2024

Théâtre des Deux-Rives | 9 en St-Hyacinthe : Zaal Desjardins | 16 november 2024

| Sherbrooke : Zaal Maurice O'Bready | 27 november 2024

| Joliette : Cultureel centrum Desjardins | 30 november 2024

Cultureel centrum Desjardins | Laval : Zaal André-Mathieu | 5 december 2024

Het publiek checkt best de volgende verkoopdata die aan het begin van het jaar worden aangekondigd.

Over ComediHa! Een grappige kijk op het leven

ComediHa! is een toonaangevende producent van entertainment content in verschillende sectoren, waaronder live optredens, grote festivals en evenementen, film, televisie en distributie. Al 25 jaar helpt de passie van de teams (ongeveer 100 vaste medewerkers en meer dan 3000 tijdelijke medewerkers) in Quebec City, Montreal en Hollywood om "de wereld overal ter wereld aan het lachen te brengen". ComediHa! organiseert elk jaar in augustus ComediHa! Fest-Québec, 's werelds grootste Franstalige comedyfestival en een niet te missen afspraak in de sector. In zijn 25-jarige bestaan produceerde ComediHa! duizenden shows en honderden televisieprogramma's. En niet te vergeten... miljoenen lachsalvo's in Quebec, Canada en over de hele wereld.

