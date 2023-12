MICHEL!, la plus récente création originale de ComediHa! sera présentée en Grande Première Mondiale au Diamant et les billets sont en vente dès maintenant !

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du 25e anniversaire du ComediHa! Fest-Québec, c'est à une expérience comique que ComediHa! convie le public dès le 31 juillet 2024 et les billets sont en vente dès maintenant ! MICHEL!, un spectacle qui déborde de rires et de fantaisie, sera en effet présenté en ouverture de la 25e édition du ComediHa! Fest-Québec à la salle de spectacle Le Diamant.

MICHEL! – l'expérience comique

Michel! - L'expérience comique, inspirée de l'oeuvre de Michel Courtemanche.

Les spectateurs seront invités à plonger dans l'univers déjanté de MICHEL!, la toute dernière production de ComediHa! inspirée de l'œuvre et de l'univers exceptionnel de Michel Courtemanche.

Conçu pour un large public, ce spectacle multidisciplinaire fusionne habilement le comique, le cirque, la danse, la musique et le théâtre. Un scénario simple et captivant : Michel, jeune enfant, cherche refuge et liberté dans un monde imaginaire où les célèbres personnages de Courtemanche prennent soudainement vie sous nos yeux. Sept artistes sur scène nous transporteront dans cette fabuleuse épopée.

MICHEL!, une magnifique célébration pour stimuler notre imaginaire collectif afin de créer des moments magiques et spectaculaires à travers ce récit libérateur empreint de poésie et d'humour « cartoonesque ».

La mise en scène de ce spectacle qui promet d'offrir aux spectateurs une expérience comique, émouvante et inoubliable, est assurée par Daniel Brière – entre autres connu pour ses mises en scène de pièces à succès telles que Bashir Lazhar, LEO, Tavernes, oreille, tigre et bruit, La fin et Les Fills Monkey et ses rôles marquants dans Caméra Café, Les Parent, Le déclin de l'empire américain et La moitié gauche du frigo.

« J'aime écrire avec des images, des corps, du mouvement. J'aime employer un vocabulaire universel, qui s'adresse directement au cœur, à la mémoire, à tout ce que nous avons en commun et qui fait que nous rions ensemble. MICHEL! est un spectacle au carrefour du théâtre corporel, du mime et du nouveau cirque, traversé par le répertoire de Michel Courtemanche qui ne cesse de m'inspirer, de me faire rire, de m'émouvoir. L'expérience comique que j'imagine passe par la fantaisie, la virtuosité physique, et la magie de dispositifs simples qui suscitent la surprise et l'émerveillement. » - Daniel Brière, metteur en scène

GRANDE PREMIÈRE MONDIALE À QUÉBEC À LA SALLE DE SPECTACLE LE DIAMANT

MICHEL! – l'expérience comique, sera présentée au Diamant en Grande Première mondiale l'été prochain en ouverture de la 25e édition du ComediHa! Fest-Québec où défileront bon nombre de personnalités internationales issues du domaine du divertissement.

« On mijotait sur l'idée de produire ce spectacle depuis près de 3 ans maintenant, alors que Michel Courtemanche effectuait un retour sur scène en assurant l'animation d'un Gala ComediHa! lors de l'édition 2021 du ComediHa! Fest-Québec. Alors qu'on célèbre cette année notre 25e anniversaire, on a eu envie de s'offrir et d'offrir au public québécois cette création originale qui célèbre le génie comique de Courtemanche et il allait de soi pour nous de présenter d'abord le spectacle à Québec, là où tout a commencé pour ComediHa!. » - Sylvain Parent-Bédard, Président et chef de la direction, ComediHa!

« À chaque année, Le Diamant collabore et tisse des liens privilégiés avec des organisations complices qui font rayonner la ville de Québec dans le but de diffuser leurs spectacles. Ces événements partenaires sont soigneusement sélectionnés et s'inscrivent parfaitement dans la vision artistique du lieu même s'ils ne font pas partie de la programmation régulière. Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir l'équipe de ComediHa! à l'été 2024 afin d'inviter les publics à découvrir une nouvelle œuvre audacieuse à la croisée des disciplines. » - Steve Labrie, directeur général du Diamant.

UNE TOURNÉE EN EUROPE

Après les représentations de Québec, le spectacle prendra l'affiche aux quatre coins de la province avant de s'envoler pour une tournée européenne où il sera entre autres présenté en 2025 à Édimbourg, Londres, Paris et Avignon.

À l'image du style humoristique unique qui a fait la renommée de Michel Courtemanche, MICHEL! sera axé sur des performances sans paroles, permettant ainsi au spectacle de voyager à l'international.

« Explorant un thème universel qui peut voyager aux quatre coins de la planète et capitalisant sur le succès que Michel Courtemanche a connu en Europe, entre autres en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, nous sommes également fébriles à l'idée de partir en tournée à l'international dès 2025. On sera aussi fiers par la même occasion de contribuer au rayonnement du talent créatif québécois à l'étranger avec la présentation de MICHEL! et de propager la joie et le rire qui sont au cœur de notre mission depuis un quart de siècle. » - Sylvain Parent-Bédard, Président et chef de la direction, ComediHa!

UNE ÉQUIPE DE CONCEPTEURS CHEVRONNÉS

En plus de Daniel Brière à la mise en scène, la production peut compter sur une équipe de concepteurs et collaborateurs chevronnés dont Michel Courtemanche qui agira à titre de conseiller artistique.

« Bien enthousiaste et honoré à l'idée que mes personnages reprendront vie à travers MICHEL!. Quand Daniel (Brière) et Sylvain (Parent-Bédard) m'ont demandé d'accompagner les équipes créatives et les artistes dans l'interprétation des numéros, évidemment que j'étais content ! Ça va leur permettre de livrer avec encore plus de justesse les personnages qui ont marqué ma carrière et de partager l'intensité émotionnelle que chacun d'eux représentaient pour moi au moment de leur création. » - Michel Courtemanche

Pour tous les détails, les dates de mises en vente et l'achat de billets : comediha.com/Michel

Québec : Salle de spectacle Le Diamant | 31 juillet au 3 août 2024

Salle de spectacle | 31 juillet au 3 août 2024 Gatineau : Salle Odyssée | 19 septembre 2024

Salle Odyssée | 19 septembre 2024 Victoriaville : Salle Les-Frères-Lemaire | 28 septembre 2024

Salle Les-Frères-Lemaire | 28 septembre 2024 L'Assomption : Théâtre Hector-Charland | 4 octobre 2024

Théâtre Hector-Charland | 4 octobre 2024 Montréal : Théâtre Maisonneuve de La Place des Arts | 24 au 26 octobre 2024

Théâtre des Arts | 24 au 26 octobre 2024 St-Jérôme : Théâtre Gilles-Vigneault | 31 octobre 2024

Théâtre Gilles-Vigneault | 31 octobre 2024 Drummondville : Salle Léo-Paul-Therrien | 8 novembre 2024

Salle Léo-Paul-Therrien | 8 novembre 2024 St-Jean-sur-Richelieu : Théâtre des Deux-Rives | 9 et 10 novembre 2024

Théâtre des Deux-Rives | 9 et 10 novembre 2024 St-Hyacinthe : Salle Desjardins | 16 novembre 2024

Salle Desjardins | 16 novembre 2024 Sherbrooke : Salle Maurice O'Bready | 27 novembre 2024

Salle Maurice O'Bready | 27 novembre 2024 Joliette : Salle Centre culturel Desjardins | 30 novembre 2024

Salle Centre culturel Desjardins | 30 novembre 2024 Laval : Salle André-Mathieu | 5 décembre 2024

Le public est invité à rester à l'affût pour connaître les prochaines mises en vente qui seront annoncées en début d'année.

À propos de ComediHa! Voir la vie en drôle

ComediHa! est un important créateur de contenus de divertissement qui œuvre dans de multiples secteurs d'activités, dont le spectacle vivant, les grands festivals et événements, le cinéma, la télévision et la distribution. Depuis maintenant 25 ans, la passion de ses équipes (une centaine de permanents et plus de 3 000 temporaires) basées à Québec, Montréal et Hollywood contribue à « Faire rire le monde partout dans le Monde ». En août de chaque année, ComediHa! organise le ComediHa! Fest-Québec, le plus important festival d'humour francophone au monde et un rendez-vous incontournable de l'industrie. En 25 ans d'existence, ComediHa! a produit plusieurs milliers de spectacles et des centaines d'émissions de télévision; sans compter les millions de rires au Québec, au Canada et sur la planète.

