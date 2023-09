Midea's PortaSplit ontvangt prestigieuze Award op de IFA, waar innovatie en gebruikersgerichte aanpak worden getoond

BERLIJN, 2 september 2023 /PRNewswire/ -- Midea, een toonaangevend merk op het gebied van slimme huishoudapparaten, heeft opnieuw laten zien dat het belangrijk is voor innovatie en klanttevredenheid door de Global Product Technical Innovation Award 2023 te winnen op het gerenommeerde IFA-evenement — een prestigieuze industriële tentoonstelling die plaatsvindt van 1-5 september 2023 in Berlijn, Duitsland.

Het baanbrekende product van Midea, de PortaSplit, won de Room Comfort Technology Innovation Gold Award en verstevigt daarmee zijn positie als leider in innovatieve oplossingen voor airconditioning. Dit product laat het doel van het bedrijf zien om aan de behoeften van gebruikers te voldoen door middel van inzichtelijke engineering en design.

Dit eerbetoon, een duidelijk bewijs van Midea's toewijding aan uitmuntendheid, werd gepresenteerd door IDG, Europe Digital Group en Asia Digital Group, en belicht de voortdurende zoektocht van Midea naar nieuwe technologieën en verbeteringen in gebruikersgerichte oplossingen.

De Global Product Technical Innovation Award is een kenmerk in de consumentenelektronica-industrie en vertegenwoordigt het toppunt van technische prestaties en innovatie, waarbij merken worden gevierd die voorop lopen op het gebied van technische vooruitgang. Dit jaarlijkse evenement dient als een wereldwijd podium voor consumentenelektronicamerken om hun doorbraken te laten zien.

De bekroonde Smart Airco geeft een nieuwe betekenis aan koelefficiëntie en flexibiliteit

De aandacht gaat uit naar Midea's PortaSplit, een slimme airconditioner die geavanceerde koeltechnologie combineert met ongekende flexibiliteit. Dit innovatieve apparaat voor thuisgebruik zal in 2024 op de markt verschijnen en Midea onthult het product met trots op de IFA 2023.

In tegenstelling tot conventionele airconditioners combineert de Midea PortaSplit naadloos de draagbaarheid van een draagbare airco met de superieure koelcapaciteit en efficiëntie van een split-unit airco. Deze unieke combinatie biedt een krachtig en rustig koelcomfort, waarbij de beperkingen van bestaande koeloplossingen worden overwonnen.

Midea's PortaSplit is in het bijzonder een direct antwoord op de behoeften van moderne consumenten. Het is altijd al een uitdaging geweest om koelefficiëntie, energiebesparing, flexibiliteit en installatiegemak met elkaar in evenwicht te brengen. "Voor een split-unit airco is een installateur nodig. Daar zijn echter vaak lange wachttijden van maximaal vier maanden voor, als gevolg van de hoge vraag. Als men niet vroeg genoeg informeert, haalt de installatie de zomer niet. De kosten zijn een ander punt van zorg, aangezien de installatie alleen al rond de 2000 euro kan bedragen, exclusief de prijs van de airconditioner. De Midea PortaSplit biedt een meer betaalbare optie", aldus Manuel Seethaler, hoofd Public Relationship and Strategy bij Midea Germany Research Center in Stuttgart.

"Het is bovendien vooral handig voor hen die geen toestemming hebben voor een permanent airconditioningsysteem. Het grootste voordeel is dat het eenvoudig kan worden geïnstalleerd en verwijderd zonder dat boren of gereedschap nodig is. En dus kunnen klanten het met hen meenemen wanneer ze verhuizen naar een andere woning." voegt Manuel toe.

De PortaSplit introduceert twee belangrijke innovaties. Het is de eerste plug-and-play split-unit airco zonder vaste installatie. Een ander opmerkelijk kenmerk van de PortaSplit zijn de uitstekende koelprestaties dankzij het gebruik van een zeer efficiënte warmtepomptechnologie. Het is een draagbare airco met dezelfde efficiëntie als een conventionele split-unit airco, met een sterke koelcapaciteit van 3,5 kW en een Seizoensgebonden Energy Efficiency Rating (SEER) van 6,1, beter dan alle andere draagbare aircosystemen op de markt.

De PortaSplit presteert in feite aanzienlijk beter dan een conventionele draagbare airco wat betreft koelcapaciteit en energiezuinigheid. Tijdens een Stiftung Warentest presteerde de PortaSplit vier keer beter in koelcapaciteit en had zij drie keer zo veel energie-efficiëntie in vergelijking met een conventionele draagbare airco.

Bovendien kan het warmtewisselingssysteem van de PortaSplit de hele ruimte koelen zonder lucht uit te blazen, waardoor de koelprestaties verbeteren en de luchtdruk constant blijft. PortaSplit kan een kamer in slechts 15 minuten afkoelen. Op basis van de typische weerpatronen in Duitsland bedragen de geschatte bedrijfskosten slechts € 26 per maand voor het volledige koelseizoen.

Energiebesparing is een ander cruciaal aspect van het ontwerp van PortaSplit. De verbeterde AI-algoritmen van Midea zorgen voor tot 15% extra energiebesparing. Het zorgt voor een continue en efficiënte koelervaring door de prestaties aan te passen aan de veranderende omgevingsomstandigheden en verbeterde voorspellende modellen.

Ook bevat de PortaSplit Air Magic+-technologie, die lucht zuivert door negatieve ionen vrij te geven wat de verspreiding van bacteriën en virussen vermindert. Deze extra beschermingslaag onderstreept de toewijding van Midea aan het welzijn en de gezondheid van gebruikers.

Tot slot is de PortaSplit ontworpen met geavanceerde geluiddempingstechnologie, waardoor de airconditioning in stille modus met slechts 39 dB kan werken. Dit zorgt voor een goede nachtrust terwijl het optimale comfort behouden blijft.

Midea's PortaSplit is een doorbraak in de wereld van slimme huishoudelijke apparaten. Dankzij het innovatieve ontwerp, de draagbaarheid en energiezuinige functies en de Global Product Technical Innovation Award is het een ware blijk van de toewijding van Midea aan innovatie en een verbeterde gebruikerservaring.

