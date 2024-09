Mikko Rautiainen: Een neusfluiter heeft het Guinness World Record gebroken

AMSTERDAM, 15 september 2024 /PRNewswire/ -- Mikko Rautiainen (neusblokfluitspeler) heeft nu officieel het Guinness World Record verbroken voor zijn deelname aan Got Talent-programma's over de hele wereld.

Mikko Rautiainen schreef geschiedenis door op te treden in Holland's Got Talent, waar hij op zijn bekende manier blokfluit speelde met zijn neus, dit keer met Nederlandse klassiekers in zijn optreden.

Nasal Recorder at Holland's Got Talent Nasal Recorder at Holland's Got Talent

Zijn unieke optreden maakt hem wereldrecordhouder. Zijn eerste optreden in Nederland werd uitgezonden op vrijdag 13 september op de lokale zender RTL4. Met 1,1 miljoen kijkers, werd het een van de populairste tv-shows van Nederland.

Een inspirerend overlevingsverhaal van Mikko Rautiainen

Mikko is niet zomaar een deelnemer, maar een wereldwijd fenomeen wiens persoonlijke verhaal een heel nieuw niveau toevoegt aan zijn prestaties:

"Zes jaar geleden worstelde ik met alcoholisme en dakloosheid in Londen, maar in 2018 zocht ik een behandeling in Minnesota bij de Fria Kliniek en sindsdien leef ik een nuchter leven. Voor mij zijn deze programma's een springplank om mijn verhaal te delen en hopelijk anderen te inspireren en hoop te geven."

Speciaal eerbetoon aan Nederlandse muziek

In zijn optreden bracht Mikko een ode aan Nederlandse klassiekers als "Leef" (André Hazes Jr.) en "Bacardi Lemon" (Mart Hoogkamer):

"In mijn shows probeer ik altijd lokale muziek te combineren, vooral de populairste hits, en ze met humor te presenteren, maar wel met een vaardige interpretatie."

Ambitieuze plannen voor de toekomst

Mikko heeft grootse plannen voor de toekomst:

"Ik plan een nieuwe show voor Las Vegas en ik ben ook bezig om mijn optreden meer te ontwikkelen in de richting van stand-up, comedy en magie."

Mikko's zal het nog druk hebben met zijn reizen over de hele wereld en hij zal waarschijnlijk het record behouden:

"In de nabije toekomst neem ik deel aan talentenprogramma's in verschillende landen. Ik kan je nu nog niet meer vertellen over deze plannen, maar je zult er binnenkort zeker meer over horen."

Mikko is beschikbaar voor interviews en andere mediadoeleinden. Hoewel zijn presentaties humoristisch zijn, geeft zijn persoonlijke verhaal diepte aan het nieuws. We vragen dat Mikko's persoonlijke verhaal met respect wordt behandeld en zonder onnodige verwijzingen naar zijn verleden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2504878/Mikko_Rautiainen_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2504877/Mikko_Rautiainen_2.jpg

Contactgegevens en afspraken voor een interview: www.nasalrecorder.com