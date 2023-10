Mindray breidt zijn portfolio voor cardiale biomarkers uit met geavanceerde hs-cTnI- en NT-proBNP-testen, voor verbeterde zorg van hart- en vaatziekten

SHENZHEN, China, 24 okt 2023 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), een wereldleider op het gebied van medische hulpmiddelen en oplossingen, introduceert hoogsensitieve troponine I (hs-cTnI) en NT-proBNP cardiale biomarkers. De toevoegingen hebben de gevarieerde portfolio van Mindray voor cardiale biomarkers voor de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten verbeterd.

Hoewel hart- en vaatziekten wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn, is vroege detectie van cruciaal belang bij het redden van mensenlevens. Richtlijnen bevelen het gebruik van cTnl en NT-proBNP aan als essentiële biomarkers voor vermoedelijk acuut coronair syndroom en hartfalen bij vroege screening, risicostratificatie, snelle diagnose en therapeutische monitoring.

De twee testen zijn het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Mindray en HyTest, een bedrijf van Mindray en een wereldwijd vooraanstaande leverancier van antilichamen en antigenen. HyTest, bekend om zijn expertise op het gebied van cardiale biomarkers, liet zijn cardiaal troponinecomplexmateriaal in 2004 door AACC selecteren als de internationale troponinestandaard.

Beide testen, die door het Wuhan Asian Heart Hospital in China en het Hennepin Healthcare Research Institute in de VS gevalideerd zijn, laten uitstekende klinische prestaties zien.

Mindray hs-cTnI Assay: betrouwbare detectie van myocardletsel met een hoog detectiepercentage en een lage CV

De hs-cTnI-test van Mindray overtreft ruimschoots de minimumvereisten voor hs-cTn door een opmerkelijk detectiepercentage van 93% te bereiken tussen LoD en 99e URL en een onnauwkeurigheids-CV van minder dan 5% bij de 99e URL. Dit toont aan hoe uitzonderlijk gevoelig, precies en betrouwbaar de test is bij het detecteren van myocardletsel. Bovendien ondersteunt een diagnostisch algoritmeonderzoek van 0-2 uur, uitgevoerd bij het Hennepin Healthcare Research Institute, de effectiviteit ervan bij het diagnosticeren en behandelen van hartaandoeningen binnen dit cruciale tijdsbestek.

Mindray NT-proBNP-test met hoge precisie en sterk anti-interferentievermogen

NT-proBNP is een gevestigde cardiale marker voor hartfalen en de behandeling ervan. De NT-proBNP-test van Mindray vertoont een hoge nauwkeurigheid met een CV van ≤5% en minimaliseert effectief de interferentie van 55 veel voorkomende medicijnen voor hartziekten, wat de betrouwbaarheid ervan bewijst voor de detectie en behandeling van hartfalen.

"Door de baanbrekende antilichamen en het onderzoek naar cardiale biomarkers van HyTest te integreren met de geavanceerde reagenstechnologie en het platform van Mindray, zullen we betrouwbaardere oplossingen leveren die betere patiëntresultaten opleveren op het gebied van hart- en vaatziekten en daarbuiten", aldus Dr. Jianwen He, Chief Scientific Officer van Mindray IVD.

Over Mindray

Mindray is een toonaangevende ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van medische apparatuur en oplossingen die zorgprofessionals wereldwijd voorzien van innovatieve, levensreddende hulpmiddelen op het gebied van patiëntbewaking en levensondersteuning, in-vitrodiagnostiek, medische beeldvorming en orthopedie.

