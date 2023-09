Mindray introduceert innovatieve upgrades voor anesthesiesystemen van de A-serie voor verbeterde patiëntveiligheid en efficiëntie

SHENZHEN, China, 30 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), een wereldleider met zijn aanbod van geavanceerde oplossingen voor medische hulpmiddelen, onthulde upgrades voor zijn A7 en A5 anesthesiesystemen van de A-serie. Deze verbeteringen omvatten innovatieve technologieën die anesthesisten in staat stellen om precieze anesthesie toe te dienen, wat leidt tot meer veiligheid en efficiëntie voor de patiënt tijdens de gehele perioperatieve periode.

integrated solution for combined intravenous-inhalational anesthesia (CIVIA)

"De vraag naar meer gediversifieerde en kwalitatief betere anesthesiepraktijken neemt almaar toe. Als antwoord op deze behoefte ontwikkelde Mindray de A7 en A5 anesthesiesystemen. Ze bieden een geïntegreerde oplossing voor nauwkeurige en veilige anesthesietoediening aan patiënten met verschillende aandoeningen en gestroomlijnd beheer voor anesthesisten", aldus Mark Sun, General Manager of International Sales and Marketing, Patient Monitoring and Life Support, Mindray.

AnaeSight™ is de baanbrekende geïntegreerde oplossing van Mindray voor gecombineerde intraveneuze-inhalatieanesthesie. Door machines, patiëntmonitoren en pompen met elkaar te verbinden, maakt het gecentraliseerde controle over intraveneuze-inhalatieanesthetica mogelijk. Dit stelt anesthesisten in staat om anesthesie eenvoudig te beheren en vitale functies van patiënten te controleren vanaf meerdere apparaten vanuit één gebruiksvriendelijke interface. Dit garandeert een uitgebreide beoordeling van de status van de patiënt en stroomlijnt het anesthesiebeheer. Bovendien meet de eMAC™-indicator van AnaeSight™ de gecombineerde medicijneffecten van meerdere anesthetica, wat helpt bij het toedienen van medicatie om anesthesiologen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Gecentraliseerde controle, geïntegreerde beoordeling en gecombineerde medicijnwerking dragen allemaal samen bij om de werklast effectief te verminderen, het risico op menselijke fouten te minimaliseren, de kwaliteit van de anesthesie te verbeteren en de veiligheid van de patiënt te vergroten.

De Mindray A7 en A5 zijn speciaal gebouwd om anesthesisten te helpen bij een optimale beademing. Ze bieden zowel opties voor geïntubeerde als niet-intubeerde anesthesie om aan de behoeften van alle patiënten te voldoen. Naast de HFNC (High Flow Nasal Cannula) die in andere anesthesieapparatuur uit de A-serie te vinden is, bevatten de systemen de HFJV voor jet-ventilatie, bijzonder waardevol bij operaties waarbij de luchtweg gedeeld wordt of bij moeilijke luchtweggevallen. Het gebruik van jet-ventilatie kan de veiligheid van de patiënt verbeteren doordat het zuurstofniveau op peil blijft en een betere chirurgische omgeving ontstaat.

Een longrekruteringstool en monitoringparameters zijn opgenomen in de systemen om nauwkeurige zorg tijdens de anesthesie te garanderen, het risico op perioperatief longletsel te verminderen en de patiëntresultaten te verbeteren.

De systemen verbeteren de connectiviteit en efficiëntie doordat ze een overzicht bieden van de patiëntstatus in elke operatiekamer. Zo hebben anesthesisten gemakkelijk toegang tot realtime updates van de status van vitale functies van patiënten. Bovendien is de operationele status van apparaten direct toegankelijk, wat een goed onderhoud voor klinische procedures garandeert.

