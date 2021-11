Mindspace haalt 72 miljoen dollar op in nieuwe investeringsronde

TEL AVIV, Israël, 24 november 2021 /PRNewswire/ --

Dan Zakai, CEO en medeoprichter: "Mindspace zit momenteel middenin een indrukwekkend groeimoment, waarbinnen er een grote vraag is naar al onze locaties"; Mindspace-locaties zijn bijna volledig bezet; de investering onder leiding van Harel Insurance Investments en More Provident Funds is bedoeld voor expansie in Europa, de Verenigde Staten en Israël

Mindspace founders Dan Zakai (left) and Yotam Alroy (right). Image copyright: David Garb

Mindspace, wereldwijd aanbieder van flexkantoren, heeft tijdens een nieuwe investeringsronde een financiering van 72 miljoen dollar (64 miljoen euro) opgehaald. Deze investeringsronde heeft als doel om de groei van het bedrijf te continueren en verdere expansie in Europa, de Verenigde Staten en Israël te borgen. Deze ronde werd geleid door Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd., More Provident Funds, Arkin Holdings en bestaande investeerders, waaronder Yoav Harlap, Kobi Rogovin en Globalworth.

Het in 2014 door Dan Zakai en Yotam Alroy opgerichte Mindspace heeft momenteel 32 vestigingen in 17 steden in 7 landen. In totaal een vloeroppervlak van meer dan 100.000 vierkante meter. Alleen het afgelopen jaar al, heeft Mindspace met succes nieuwe vestigingen geopend in Londen, Tel Aviv en Philadelphia, naast een zogenaamde 'hub-and-spoke' locatie in Yakum, even buiten Tel Aviv. In Nederland heeft Mindspace zeven vestigingen, in Amsterdam en Utrecht. Met hun portfolio aan flexkantoren bedient Mindspace een breed scala aan bedrijven, waarvan 41 procent grote ondernemingen betreft en 38 procent kleine en middelgrote bedrijven. Onder de toonaangevende bedrijfstakken die binnen de Mindspace-plekken operationeel zijn bevinden zich technologiebedrijven, financiële bedrijven en dienstverleners. Eerdere en huidige klanten zijn Microsoft, Samsung, Playtika, Taboola, Yahoo!, Expedia, GoPro en meer.

Terwijl een groot deel van de commerciële vastgoedsector door de COVID-19 pandemie en flinke dreun heeft gekregen, is de flexmarkt blijven groeien. Alle prognoses voorspellen dat door de versnelde groei van de flexbranche, deze in 2030 een marktaandeel van meer dan 30 procent zal bereiken. Het huidige marktaandeel van flex als onderdeel van commercieel vastgoed is 5 procent. Volgens een recente studie van CBRE zal over twee jaar 43 procent van de vastgoedgebruikers 10 tot 50 procent van hun portefeuille hebben gewijd aan flex. Bovendien zal 17 procent van de gebruikers meer dan 50 procent van hun portefeuille aan flex besteden.

"Mindspace zit momenteel middenin een indrukwekkend groeimoment, waarbinnen er een grote vraag is naar al onze locaties", aldus Dan Zakai, CEO en medeoprichter van Mindspace. "Met succes zijn wij de vele uitdagingen aangegaan die COVID opwierp. Al onze locaties zijn momenteel bijna volledig bezet. De huidige investering onder leiding van Harel Insurance and More Provident Funds is bedoeld om aan de stijgende vraag in de markt te voldoen en om in samenwerking met verhuurders nieuwe locaties te openen over de hele wereld. Zakai voegt eraan toe dat Mindspace niet zomaar een vastgoedbedrijf is dat kantoren verhuurt, maar eerder een sterke, strategische partner voor klanten en huisbazen. "We hebben bemerkt dat onze klanten bij het kiezen van hun kantooromgeving veel nadruk leggen op beleving: centrale ligging, uniek design en service van het hoogste niveau. Terwijl we die grote toegevoegde waarde creëren voor onze vele klanten, verwachten we een verdere versnelde groei in 2022"

Mindspace biedt klanten goed ontworpen kantoren, luxe-lounges, volledig uitgeruste keukens en vergaderruimten, naast de unieke gemeenschap van toonaangevende ondernemers, zakelijke professionals en gevestigde bedrijven. Mindspace zorgt voor meer flexibiliteit, kortere verplichtingen en een lager financieel risico. Voor veel bedrijven is dit in tijden van economische vertraging de meest geschikte oplossing. Dit soort voordelen verklaren de wereldwijde toename van de vraag naar flexkantoren en de vele positieve prognoses van brancheanalisten.

In 2021 behaalde Mindspace alweer de pre-COVID-bezettingsniveaus van begin 2020 en in landen als Duitsland en Israël overtrof het de pre-COVID-bezettingsgraad al met een bezetting van 95 procent. Deze groei van bezettingsgraad komt niet voort uit prijsreducties, daar Mindspace zijn pre-pandemische prijsstelling heeft gehandhaafd.

In de afgelopen twee jaar tekende Mindspace zes beheerovereenkomsten met verhuurders in Europa, Israël en de Verenigde Staten, onder meer voor de recente lanceringen in Israël en Philadelphia. Geïnspireerd door de hotelindustrie is een managementovereenkomst een model dat wereldwijd aan momentum en erkenning wint. Dit innovatieve concept omvat een partnerschap tussen de verhuurder en de flex operator. Hierdoor ontstaat een grotere winstgevendheid en meer flexibiliteit voor de verhuurder, terwijl tegelijkertijd een relevant antwoord wordt geboden op de vragen uit het huidige marktlandschap.

In maart 2021 lanceerde Mindspace 'Hybrid'. Deze nieuwe reeks van on-demand kantooroplossingen voor bedrijven en individuen werkt volgens een hybride model dat thuis- en kantoorwerk combineert. De verschuiving naar hybrid is al een aantal jaar in opkomst en de uitbraak van de pandemie heeft het proces versneld. Bij Mindspace is de hybride trend duidelijk zichtbaar: losse, on-demand contracten zijn het afgelopen half jaar bijna verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode pre-COVID.

Als onderdeel van de innovatieve ontwikkeling van Mindspace en de huidige flextrend, staat de beleving van huurders meer centraal. Deze ervaring omvat de volledige gebruikerservaring, van het moment dat de kantoorruimte binnen wordt gestapt, tot het gebruik van de diensten en de ruimtes tot het einde van de werkdag. Technologische innovaties, zoals apps, data-gedreven inzichten, gepersonaliseerde activiteiten, de uitbreiding van diensten en voordelen voor extra huurders in de gebouwen zijn onlosmakelijke onderdelen van de huurervaring.

Sami Babkov, Deputy CEO en CIO bij Harel Insurance Investments and Financial Services, Ltd.: "Harel is trots dat we de huidige investeringsronde hebben kunnen leiden met een financiering van in totaal 30 miljoen dollar. Deze investering is een uiting van vertrouwen in het flexibele werkruimtemodel, zeker met de impact van COVID op de kantorenmarkt op de achtergrond. We tonen ons vertrouwen in het ervaren en professionele managementteam van Mindspace. Hierdoor zijn we in staat om onze investeringen in onroerend goed te diversifiëren en te verbeteren en de klanten trouw te dienen met behulp van de investeringsafdeling van Harel."

"Wij geloven dat Mindspace de markt verrijkt met een interessant model, zowel economisch als in de waarde die het voor zijn klanten oplevert", aldus Ori Keren, CIO bij More Provident Funds. "In korte tijd is het bedrijf erin geslaagd om nieuwe normen te creëren in de markt, een hoge loyaliteit onder zijn klanten op te bouwen en een gestage groei door te maken."

Barak Capital Underwriting, Ltd. fungeerde als investeringsbankier bij de transactie.

