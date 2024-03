Mintos lanceert een crowdfundingcampagne, waardoor beleggers in Europa deel uit kunnen maken van hun reis

RIGA, Letland, 26 maart 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, het multi-assetplatform dat een unieke mix van alternatieve en traditionele activa biedt, heeft vandaag haar plan aangekondigd om een crowdfundingcampagne te lanceren op Crowdcube, het grootste crowdfundingplatform voor de particuliere markt in Europa.

Mintos is volledig gereguleerd onder MiFID in de Europese Unie en bedient ruim 500.000 beleggers in de EU met meer dan €600 miljoen activa onder beheer. Het bedrijf benut nu een tijdelijke kans om zowel bestaande klanten als ook het grote publiek uit te nodigen om aandeelhouders te worden en hen een unieke kans te bieden om deel uit te maken van de reis van Mintos om de eerste keuze voor particuliere beleggers in Europa voor vermogensopbouw op de lange termijn te worden.

Mintos werkt samen met Crowdcube, het toonaangevende Europese crowdfundingplatform voor investeringen in particuliere bedrijven, dat voorheen al heeft samengewerkt met enkele van Europa's grootste fintechs waaronder Revolut, Qonto, en Monzo.

Martins Sulte, CEO en medeoprichter van Mintos: "Bij Mintos, zijn we verheugd om de aanzienlijke kloof in het beleggingslandschap van de EU aan te pakken en te voldoen aan de toenemende vraag naar zowel alternatieve als traditionele beleggingen. We streven ernaar om de deelname van particuliere beleggers te verhogen en om langetermijnvermogen op te bouwen in heel Europa, door gebruiksvriendelijke beleggingstools aan te bieden. We zijn ervan overtuigd dat onze toekomstige groei ligt in het uitbreiden van onze aanwezigheid over het hele continent. Na succesvolle lanceringen in Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en Nederland willen we ons in de nabije toekomst op nog meer belangrijke markten richten. We willen onze klanten de kans geven om deel uit te maken van dit groeitraject"

Matt Cooper, Co-CEO van Crowdcube: "We zijn verheugd om Mintos weer te verwelkomen bij Crowdcube, terwijl ze ons platform gebruiken om hun relaties met nieuwe en bestaande klanten in heel Europa te versterken en te verdiepen. Ze erkennen de strategische waarde van het betrekken van hun community, het omvormen van klanten tot eigenaren en het integreren van deze benadering in hun bedrijfsactiviteiten."

Het belangrijkste doel van Mintos met deze campagne is om de groei van het bedrijf te stimuleren en om de investeerdersbasis uit te breiden. Hier hoort de lancering van het platform in nieuwe landen bij en het verder versterken van de marktaanwezigheid in de landen waar het al gevestigd is. Het plan is ook om nieuwe producten te introduceren, waardoor beleggers in heel Europa meer mogelijkheden krijgen voor diversificatie en langetermijngroei.

Beleggers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de crowdfundingcampagne van Mintos kunnen zich vooraf registreren om vroege toegang te krijgen. De campagne zal op 10 april live gaan voor het grote publiek.

Ga voor meer informatie en om te investeren naar de pagina voor de crowdfundingcampage op Mintos https://www.mintos.com/en/crowdfunding/ .

Let op: Beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven gaat gepaard met het risico van gedeeltelijk of volledig verlies van belegd vermogen, evenals het risico van illiquiditeit.

* op Crowdcube dankzij de nieuwe regelgeving voor crowdfunding (Verordening (EU) 2020/1503).

