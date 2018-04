MobileIron op de shortlist voor vier Data News Awards for Excellence

"Het is een eer om genomineerd te worden voor de Data News Awards for Excellence, zeker in vier categorieën", aldus Hendrik Van De Velde, Director Benelux, MobileIron. "We werken hard om te anticiperen op de beveiligingsbehoeften van moderne organisaties en ontwikkelen daarvoor innovatieve technologieën zoals MobileIron Threat Detection en MobileIron te Access, onze cloudbeveiligingsoplossing. Ons doel is om organisaties te helpen om hun productiviteit en concurrentievermogen te vergroten door de adoptie van cloudservices en mobiele technologieën te versnellen. We zijn verheugd dat we worden erkend voor onze toewijding om innovaties te leveren die een verschil maken voor onze klanten. "

Over MobileIron

MobileIron zorgt voor een veilige basis voor bedrijven wereldwijd, waarmee zij Mobile First-organisaties kunnen worden. Ga voor meer informatie naar www.mobileiron.com.

Over Data News

Data News is een maandelijks Belgisch ICT-magazine, gericht op IT-professionals, eindgebruikers en ICT-producenten en dienstverleners. Het tijdschrift werd opgericht in 1979 en wordt sinds 2007 in zowel Nederlands als Frans door Roularta Media Group uitgegeven. Focusgebieden zijn nieuws, interviews, analyses, internationale IT-evenementen, enquêtes, gebruikersverhalen en vergelijkende producttests. De nieuwssite brengt dagelijks ICT-nieuws uit binnen- en buitenland. Data News organiseert ook evenementen zoals de 'CIO van het jaar', de 'ICT Manager Contest' en 'She Goes ICT' (met de verkiezing van de ICT-vrouw van het jaar en Young ICT Lady of the Year). Bovendien organiseert Data News het gala 'Data News Awards of Excellence'.

