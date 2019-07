Multi-cloudplatform van YellowDog triomfeert met belangrijke beveiligingsaccreditatie

BRISTOL, Engeland, 25 juli 2019 /PRNewswire/ -- YellowDog, een wereldwijde leider in multi-cloudrendering voor visuele effecten en animatie, is de eerste Europese firma gespecialiseerd in cloud rendering geworden die accreditatie ontvangt van Independent Security Evaluators (ISE).

Op een moment dat belangrijke datalekken zoals The Avengers en Game of Thrones meer nadruk leggen op de bescherming van digitale IP, is ISE-accreditatie voor technologiebedrijven zoals YellowDog bijzonder belangrijk.

Mediapiraterij kan de entertainmentindustrie £ 41 miljard kosten tegen 2022. Wanneer publieke en private clouddiensten worden gebruikt, beperkt de intelligente software van YellowDog het risico en de bijbehorende kosten van piraterij en datalekken. Tegelijkertijd worden visuele effecten en animatie mogelijk gemaakt en kunnen visualisatiestudio's hun productiesnelheid aanzienlijk verhogen.

Het cloudrenderplatform van YellowDog werd onderworpen aan het gebruik van geavanceerde geautomatiseerde tools en handmatige tests om kwetsbare punten te identificeren. Dit werd gedaan om aspecten van de technologie te identificeren die zouden kunnen leiden tot het compromitteren van eigendom of gebruikersinformatie, het onderbreken van de dienst of het gebruik van de systemen voor andere aanvallen. ISE was niet in staat om mogelijk kwetsbare punten te treffen.

Dankzij de ISE-accreditatie stijgt het niveau van techverkopers die willen samenwerken met grote ondernemingen zoals Disney. De financiële en luchtvaartsector, waar YellowDog ook voor werkt, zijn andere voorbeelden van sectoren waar databeveiliging een cruciale rol speelt in technologie en cloudstrategie.

Simon Ponsford, CTO van YellowDog, zei het volgende:

"Als technologieplatform zien we dat beveiligingsvereisten terecht steeds strenger worden. Of de vereiste geldt voor cloudrendering in de media- en entertainmentsector, databeheer voor financiële diensten of iets volledig anders, technologieplatforms moeten veilig en beschermd tegen gevaren zijn.

We hopen dat we met de ISE-accreditatie de weg banen voor renderoplossingen in Europa en andere technologische oplossingen ons ook zullen volgen. Mocht dit gebeuren, dan zou een groter aantal internationale ondernemingen toegang kunnen krijgen tot een grotere groep Europese technologieplatforms en innovatie."

Over YellowDog

YellowDog, dat in het VK is gevestigd, is één van Europa's populairste bedrijven gespecialiseerd in het opschalen van technologie. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en heeft enkele van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld als klanten, in meer dan 40 landen wereldwijd.

YellowDog stelt bedrijven over de hele wereld in staat om complexe dataverwerking te versnellen en te optimaliseren met het enige intelligente en predictieve plannings- en orkestratieplatform voor hybride en multi-cloudbeheer. YellowDog werkt onder andere voor organisaties in CGI (door computer gegenereerde beelden), financiële diensten en luchtvaart.

