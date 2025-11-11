myTomorrows haalt €25 miljoen op om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten wereldwijd te versnellen

De investering van Avego vergroot het bereik, versnelt de AI-innovatie en versterkt de samenwerking met de BioPharma-sector

AMSTERDAM, 11 november 2025 /PRNewswire/ -- myTomorrows, een healthtechbedrijf dat patiënten verbindt met geneesmiddelen die nog niet goedgekeurd of commercieel beschikbaar zijn, heeft een financieringsronde van €25 miljoen afgerond. De ronde, geleid door Avego Healthcare Capital, zal de verdere internationale uitbreiding van de producten en diensten van myTomorrows versnellen en bijdragen aan een betere toegang tot innovatieve behandelingen voor patiënten wereldwijd.

Wereldwijd kampen meer dan 300 miljoen patiënten met aandoeningen waarvoor nog geen goedgekeurde behandelingen bestaan, terwijl er meer dan 10.000 geneesmiddelen in ontwikkeling zijn of nog op goedkeuring wachten. myTomorrows richt zich daarom op een van de meest urgente uitdagingen in de gezondheidszorg: het verkleinen van de kloof tussen wetenschappelijke vooruitgang en de toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen, onder meer via klinische studies en zogeheten Expanded Access-programma's.

De nieuwe investering ondersteunt de verdere ontwikkeling van het AI-platform van myTomorrows, dat artsen patiënten, onderzoekscentra en BioPharma-bedrijven samenbrengt. Het platform verbetert inzicht in beschikbare geneesmiddelen, versnelt klinische ontwikkeling en maakt het eenvoudiger om real-world data te verzamelen, belangrijk voor snellere bewijsvoering en goedkeuring door regelgevende instanties.

"Deze investering markeert een cruciale stap in onze missie om elke patiënt, ongeacht waar hij of zij woont, een eerlijke kans te geven op de geneesmiddelen van morgen," zegt Michel van Harten, CEO van myTomorrows. "De uitgebreide expertise van Avego in de life sciences-sector, en met name in BioPharma, zal van onschatbare waarde zijn bij het opschalen van ons platform en het vergroten van onze wereldwijde impact."

"Avego is er trots op myTomorrows te ondersteunen in haar missie om de toegang van patiënten en artsen tot geneesmiddelen in ontwikkeling te transformeren," zegt James Flexner, Managing Partner bij Avego. "Wij geloven dat myTomorrows uniek gepositioneerd is om barrières voor patiënten en zorgverleners weg te nemen en tegelijkertijd een sterke partner voor BioPharma te zijn."

Ronald Brus, oprichter en bestuurslid van myTomorrows, voegt toe:

"Toen we myTomorrows in 2012 oprichtten, hadden we een betere manier voor ogen om patiënten te verbinden met veelbelovende geneesmiddelen – een manier die geneesmiddelenontwikkeling ondersteunt en toegang tot innovatie vergroot. Deze investering is het begin van een volgende fase van versnelde groei."

Vandaag biedt myTomorrows het meest uitgebreide, AI-gedreven platform ter wereld voor toegang tot geneesmiddelen in ontwikkeling. Het bedrijf heeft al meer dan 16.900 patiënten in 133 landen geholpen bij het verkrijgen van toegang tot geneesmiddelen die nog niet in hun land beschikbaar zijn. Met behulp van innovatieve technologie ondersteunt myTomorrows patiënten en artsen met het vinden van opties en gestroomlijnde toegang tot klinische studies en Expanded Access-programma's.



Voor BioPharma-partners biedt myTomorrows oplossingen voor het identificeren van patiënten in klinische studies, en daarnaast voor Expanded Access en het verzamelen van real-world data. Onderzoekscentra profiteren van een gecentraliseerd platform voor inkomende verwijzingen naar hun klinische studies, wat zichtbaarheid en efficiëntie vergroot. Door alle stakeholders in het zorgecosysteem met elkaar te verbinden en geavanceerde technologie te combineren met persoonlijke ondersteuning, versnelt myTomorrows de beschikbaarheid van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten die deze het hardst nodig hebben.

myTomorrows bouwt aan de infrastructuur voor een nieuw tijdperk van behandeltoegang, gekenmerkt door AI-gedreven innovatie, adaptieve regelgeving en actieve betrokkenheid van patiënten.

Over myTomorrows

myTomorrows is een wereldwijd healthtechbedrijf dat patiënten, artsen, onderzoekscentra en BioPharma-partners verbindt om snellere en betere toegang tot geneesmiddelen in ontwikkeling mogelijk te maken. Via een gecentraliseerd, multi-stakeholderplatform combineert myTomorrows AI-gedreven inzichten met menselijke expertise om oplossingen te bieden die helpen enkele van de grootste barrières voor patiënttoegang te doorbreken.

Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft daarnaast een kantoor in New York City. Tot op heden heeft myTomorrows meer dan 16.900 patiënten en 2.800 artsen ondersteund op ruim 340 locaties in meer dan 133 landen.

myTomorrows.com

Over Avego

Avego, opgericht in 2015 door voormalige ondernemers in de BioPharma-sector, is een multi-strategische investeringsmaatschappij gericht op gezondheidszorg met kantoren in New York en Georgia. Via drie strategieën, waaronder private equity, durfkapitaal en een hedge fund, investeert Avego in private en beursgenoteerde bedrijven die innovatieve producten en diensten ontwikkelen en commercialiseren voor patiënten, zorgverleners en andere belanghebbenden in de gehele zorgketen.

Meer informatie: avego.com

Media Contact myTomorrows:

Kate Schoenstadt

Headline Media

[email protected]

+972 54 777 6684