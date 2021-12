NEKTR wordt 's werelds eerste pro-medische NFT-gamingplatform voor cannabis

RICHLAND, Washington, 3 december 2021 /PRNewswire/-- In een tijd waarin de meeste landen nog steeds strenge wetten handhaven die het gebruik en de levering van cannabis verbieden, bundelt NEKTR-token de krachten met andere pro-cannabisgemeenschappen om het publiek voor te lichten over de mogelijke gezondheidsvoordelen van deze plant. Met de aanstaande 'spelen om te verdienen' Cannabis NFT-game Legendary Leaf (februari 2022-release), is de boodschap van NEKTR aan de wereld dat 'cannabis een medisch nut heeft waar we allemaal baat bij kunnen hebben'.

Minimaal 10% van de NFT-game-inkomsten gaat naar het opzetten van een vergoedingsprogramma voor medicinale cannabis voor NEKTR-houders en naar het beter toegankelijk en goedkoper maken van deze medisch ondergewaardeerde plant over de hele wereld.

Het zoeken naar legale wiet in 2021--wanneer slechts (5) landen een wet hebben die het onbelemmerde gebruik van cannabis ondersteunt--lijkt de moeilijkste van alle taken. Er is echter een sterke overtuiging, die NEKTR de moed geeft om het met een controversieel onderwerp als de legalisering van cannabis op te nemen tegen de wereld.

CANNABIS heeft meer gezondheidsvoordelen dan recreatief gebruik.

Volgens een artikel van het Medical Cannabis Network uit 2019 zijn er twintig potentiële gezondheidsvoordelen van het medicinaal gebruik van cannabis, waaronder de preventie van diabetes en de verlichting van chronische pijn. Dit volgt op het resultaat van de wetenschappelijke bevinding waaruit blijkt dat 'cannabis CBD bevat, een chemische stof die invloed heeft op de hersenen, waardoor ze beter functioneren zonder high te maken, samen met THC, dat pijnstillende eigenschappen heeft.'

Gebaseerd op zijn pro-cannabis-sentiment, is de tech-missie van NEKTR een middel om bewustzijn te creëren door middel van een cannabis NFT-gaming-ecosysteem dat goedkope transacties biedt aan gamers en cannabisvoorstanders die inkomsten willen genereren door het verhandelen en uitzetten van het LEAF-token, het belangrijkste liefdadigheidsactivisme-token in hetzelfde ecosysteem.

"NEKTR zal een door de gemeenschap gedreven P2E-project (play-to-earn) zijn dat zijn houders beloont. Zijn NFT-gestuurde game zal een gamechanger zijn omdat het zijn gebruikers financiële voordelen zal bieden en de cannabiswereld zal ondersteunen. Gebruikers kunnen NEKTR of LEAF gebruiken als hulpmiddelen in het spel voor de dagelijkse plantenverzorging. Na voltooiing van de game kunnen ze de verdiende NFTS verkopen, ruilen of verzamelen voor toekomstige game-utilities", aldus de oprichter van NEKTR, Ra "The Kushite" Young (CEO van NEKTR) onlangs aan POSTR. "We bouwen een gaminggemeenschap om het bewustzijn over medicinale cannabis te vergroten, terwijl we programma's voor vergoeding van cannabisvoorschriften financieren en strategische partnerschappen creëren in de internationale arena voor medische en recreatieve cannabis. NEKTR heeft ook samengewerkt met een organisatie in kunstmatige intelligentie genaamd Physix, voor plannen om een Stoner Sapien -add-on te implementeren. Dit is een op kleuren gebaseerde feedbacklus van menselijke ervaringsenquêtes dat zich vertaalt naar een output van plantexpressie in het NEKTR-cannabisgroeispel. Hoewel we van plan zijn 10% van deze extra inkomsten te reserveren voor de IMP (Ideological Money Pump), de liefdadigheidsspaarpot van Physix, is het meeste bedoeld voor de financiering van beurzen voor het programmeren van blokketens voor jongeren in Zuid-Afrika'', legt Ra ook aan POSTR uit.

