ST. PETERSBURG, Florida, 13 december 2023 /PRNewswire/ -- Het wereldwijde economische landschap is getuige van ongekende verschuivingen, gekenmerkt door stijgende rentetarieven, inflatie en toenemende bedrijfskosten. Binnen dit ingewikkelde scenario worstelen bedrijven met de noodzaak om een balans te vinden tussen operationele efficiëntie en het optimaliseren van de kosten. Volgens het laatste Newxel rapport, " Inhouse-talent economie: De echte financiële impact achterhalen. Operationele Team kosten 2023 : Newxel rapport," worden bedrijven geconfronteerd met de potentiële financiële last van het beheer van de dagelijkse operationele kosten.

De uitgebreide studie van Newxel onderzoekt de complexiteit van operationele kosten in 12 landen, waaronder de VS, Canada, het VK, Portugal, Zweden, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië, Polen en Oekraïne. Het rapport biedt inzichten van onschatbare waarde in kritische afdelingen, zoals Human Resources en Personeelsmanagement, Juridische Zaken, Financiën en Kantoor en Administratie, en biedt een strategische routekaart voor bedrijven die door dynamische marktomstandigheden navigeren.

Terwijl bedrijven zich opmaken om operationele uitdagingen het hoofd te bieden, stellen de inzichten uit dit rapport leidinggevenden in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, kosten te optimaliseren en IT-personeelsuitbreiding te overwegen als strategie voor kosteneffectieve flexibiliteit en duurzaam succes in een dynamisch digitaal mondiaal landschap," zegt Andrii Bezruchko , CEO van Newxel .

Hoogtepunten:

● Zwitserland ($86.350) komt naar voren als de top met de hoogste gemiddelde operationele kosten, terwijl Oekraïne ($19.900) de meest kosteneffectieve basis vormt, waardoor dit land een strategische keuze is voor operationele efficiëntie.

● In navolging van Zwitserland vormen de VS ($65.300), Canada ($64.250) en het VK ($62.050) een concurrerende niche in het spectrum voor de kosten van operationele teams, met verschillende opties op basis van financiële overwegingen.

● Oost-Europese landen, met name Oekraïne ($19.900), Polen ($25.500), Roemenië ($26.350) en Portugal ($27.750), bieden kosteneffectieve oplossingen voor de kosten van operationele teams en onderstrepen de strategische alternatieven voor bedrijven.

● Binnen de kosten van de operationele teams vormen HR en Personeelsmanagement (tot 45%) en Kantoor en Administratie (tot 38%) het grootste deel, wat de behoefte aan effectief beheer van deze onderdelen voor kostenefficiëntie en operationele excellentie benadrukt.

