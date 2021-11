Next Gen Foods introduceert plantaardige kip 'TiNDLE' in Amsterdam

TiNDLE, dat wordt gemaakt van slechts negen ingrediënten, is het eerste product van Next Gen Foods, een jaar oude food-tech-startup die zich inzet om het mondiale voedselsysteem duurzaam te maken met heerlijk eten. TiNDLE is een veelzijdige, eenvoudig te verwerken op planten gebaseerde kip die een centrale plaats kan innemen in elke schotel, van saté tot schnitzel, en ook favorieten als gefrituurde kip of kip cordon bleu.

TiNDLE levert niet in op smaak, textuur of veelzijdigheid, en bevat ook geen antibiotica, hormonen, cholesterol of genetisch gemodificeerde ingrediënten, en heeft een hoog eiwit- en vezelgehalte.

TiNDLE is al een favoriet onder veeleisende kenners in culinaire bestemmingen als Singapore, Hong Kong en de VAE, waar het eerder dit jaar met lovende kritieken debuteerde. Vanaf vandaag kunnen restaurantgasten in Amsterdam TiNDLE nu proeven in een scala van heerlijke bereidingen bij zes eetgelegenheden, waaronder:

Box Sociaal : bij de populaire Australische-stijl bruncheria bereidt Chef-kok en eigenaar Alex Than Aye TiNDLE in drie uitzonderlijke gerechten: Kim's Tacos (een zoet en kruidig Koreaanse geglazuurd taco-trio), Social Standard (een op karnemelk gefrituurde burger met zachte cheddar en mosterdzaadaugurken op melkbrood) en de Parmy (hun beroemde kip met parmezaan, bereid met gefrituurde, gepaneerde TiNDLE en compleet met zelfgemaakte marinade en gesmolten mozzarella).

bij de populaire Australische-stijl bruncheria bereidt Chef-kok en eigenaar in drie uitzonderlijke gerechten: (een zoet en kruidig Koreaanse geglazuurd taco-trio), (een op karnemelk gefrituurde burger met zachte cheddar en mosterdzaadaugurken op melkbrood) en (hun beroemde kip met parmezaan, bereid met gefrituurde, gepaneerde TiNDLE en compleet met zelfgemaakte marinade en gesmolten mozzarella). Cabrón : Chef Armando Sacksioni's Fried TiNDLE Taco in de populaire Mexicaanse bar en eethuis, is bereid met een unieke coating van havermelkpap en drie soorten meel, en wordt geserveerd met een Michelada mayonaise, komkommers op zuur, roze pepercorns, dille, kleine daikon-bladeren en koolsla.

Chef Armando Sacksioni's in de populaire Mexicaanse bar en eethuis, is bereid met een unieke coating van havermelkpap en drie soorten meel, en wordt geserveerd met een Michelada mayonaise, komkommers op zuur, roze pepercorns, dille, kleine daikon-bladeren en koolsla. CIRCL : het restaurant, dat wordt geleid door Chef-kok Rudolf Brand , staat bekend om zijn duurzame inkoop- en menuaanbod - bereidt de kenmerkende , Roasted TiNDLE Roulade - een gefrituurde roulade gevuld met shiitake-paddenstoelen, kimchi, rode kool op zuur en panko-kruimels, en geserveerd met een linzensalade en geroosterde groenten.

het restaurant, dat wordt geleid door Chef-kok , staat bekend om zijn duurzame inkoop- en menuaanbod - bereidt de kenmerkende - een gefrituurde roulade gevuld met shiitake-paddenstoelen, kimchi, rode kool op zuur en panko-kruimels, en geserveerd met een linzensalade en geroosterde groenten. Coffee & Coconuts : in het luchtige en op het strand geïnspireerde café heeft Chef-kok Kimberly Stubing de TiNDLE Vegan Bao ontwikkeld (teriyaki gemarineerde TiNDLE gevuld met veggie-goodness, ingelegde komkommer, knapperige uien, gochujang mayo en een zelfgemaakt teriyaki-saus, geserveerd op twee fluffy baos), die de hele dag naast hun menu van een geroosterde koffie wordt geserveerd.

in het luchtige en op het strand geïnspireerde café heeft Chef-kok ontwikkeld (teriyaki gemarineerde TiNDLE gevuld met veggie-goodness, ingelegde komkommer, knapperige uien, gochujang mayo en een zelfgemaakt teriyaki-saus, geserveerd op twee fluffy baos), die de hele dag naast hun menu van een geroosterde koffie wordt geserveerd. Rotisserie : bekend om hun sappige burgers en rotisserie, serveert de op kip gebaseerde eetgelegenheid een krokante Fried TiNDLE Bun , bereid met hun beroemde marinade en coating, en aangevuld met sla, augurken en mayonaise.

bekend om hun sappige burgers en rotisserie, serveert de op kip gebaseerde eetgelegenheid een krokante , bereid met hun beroemde marinade en coating, en aangevuld met sla, augurken en mayonaise. SOIL : bij SOIL VEGAN CAFE, introduceert Chef-kok Gustavo Bottini de nieuwe TiNDLE Katsu Burger - een gepaneerde burger met de bekende zoetzure BBQ-saus, radijs en een Aziatische sla - op een plantaardige brioche bun met vegan mayonaise.

"Het verbazingwekkende van TiNDLE is de textuur - het bevat vezels! Het product is ongelooflijk veelzijdig in de keuken, en elke keer als ik het goed bereid heb, sta ik versteld van het resultaat", aldus Chef-kok Kimberly Stubing van Coffee and Coconuts "In het restaurant hebben we besloten om te gaan voor een gefrituurde TiNDLE bao, die volledig plantaardig is, maar je kunt het verschil niet eens zien."

Chef-kok Rudolf Brand van CIRCL voegt toe: "Het is altijd moeilijk om eiwitrijke ingrediënten te vinden in een plantaardig dieet. Nu kan ik het beste van beide werelden combineren met de eiwitrijke TiNDLE met groenten."

Om TiNDLE's eerste weekend in Amsterdam te vieren, zal Next Gen Foods samenwerken met Box Sociaal om gratis monsters aan te bieden van hun kenmerkende burger, de Social Standard Buttermilk TiNDLE Burger, in de IJ-Hallen, de grootste vlooienmarkt van Europa. Bezoekers kunnen de TiNDLE x Box Sociaal Foodtruck vinden bij de ingang van de vlooienmarkt, waar ze monsters van hun gloednieuwe TiNDLE-gerecht uitdelen aan de eerste 300 consumenten - , vanaf 11:00 uur in het weekend van 13-14 november.

Volgende halte van de TiNDLE-trein: Europa

Amsterdam, een van 's werelds toonaangevende centra op het gebied van voedselinnovatie en -technologie, is de eerste stad op de Europese continent voor Next Gen Foods.

"Amsterdam is een baanbrekende stad op het gebied van voedselinnovatie en duurzaamheid op het bord", aldus Andre Menezes, CEO en medeoprichter van Next Gen Foods. "Het doet ons deugd om aan te kondigen dat TiNDLE nu verkrijgbaar is in restaurants in Amsterdam, op een aantal van de beste en meest innovatieve culinaire locaties in de stad. We hebben er vertrouwen in dat TiNDLE, dat ontwikkeld is door onze Nederlandse Chief Technology Officer en dat op dit moment in Nederland geproduceerd wordt, ook hier geliefd zal zijn bij de consument."

Het bedrijf heeft vroege roots in Europa, waar voorzitter en medeoprichter Timo Recker de oprichter en CEO was van het Duitse bedrijf van plantaardige vleesvervangers, LikeMeat, voordat hij naar Singapore verhuisde om Next Gen Foods op te richten. De Chief Technology Officer van Gen Foods, John Seegers, komt uit Nederland en heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van voedselinnovatie binnen de plantaardige voedingsindustrie. Hij werkte eerder als General Manager van LikeMeat naast Recker, en als hoofd van R&D van Meatfree.

Daarnaast produceert Next Gen Foods TiNDLE in een hypermoderne voedselproductiefaciliteit in Nederland, en levert het wereldwijd aan meer dan 150 restaurants.

Snelle groei en wereldwijde vooruitzichten

Next Gen Foods werd in 2020 opgericht door de in Brazilië geboren kippenexporteur en voedselsectorveteraan Andre Menezes, en de in Duitsland geboren Timo Recker, wiens familiebedrijf drie generaties lang schnitzels en andere vleesproducten heeft geproduceerd.

Na een toevallige ontmoeting op een business incubator, besloten ze om te werken aan producten die de afhankelijkheid van de mensheid van dierlijke landbouw verminderen. Ze noemden hun eerste product TiNDLE als een moderne verwijzing naar de 19e-eeuwse Ierse natuurkundige John Tyndall, die het verband tussen CO2 in de atmosfeer en het broeikaseffect heeft aangetoond.

Next Gen Foods wordt gefinancierd door een investering van $ 30 miljoen van Aziatische en Amerikaanse durfkapitalisten, de grootste eerste ronde ooit voor een plantaardige food-startup. Beleggers zijn onder andere Temasek, K3 Ventures, NX-FOOD en Global Fund GGV Capital en prominente persoonlijkheden, zoals businessgoeroe Chris Yeh. Daarnaast groeit de steun voor TiNDLE In Europa, waarbij de beroemde Engelse voetballer Dele Alli zich onlangs heeft aangesloten als onafhankelijke investeerder in Next Gen Foods.

TiNDLE wordt inmiddels geserveerd in meer dan 150 restaurants in Amsterdam, Singapore, Hong Kong, Macau, Kuala Lumpur en de VAE. De onderneming is ook van plan om in 2022 TiNDLE naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten te brengen.

Als u wilt weten waar u momenteel TiNDLE in Amsterdam kunt vinden, kijk dan op www.tindle.com.

Over TiNDLE

TiNDLE is een sappige, op planten gebaseerde kip met een heerlijke smaak, textuur en veelzijdigheid. TiNDLE wordt gemaakt zonder dieren en met een fractie van het land en water en de energie die wordt gebruikt om vlees van kippen te produceren. TiNDLE brengt mensen samen voor een boeiende smaakbeleving, die ook de planeet ten goede komt. TiNDLE is het eerste merk van Next Gen Foods, een in Singapore gevestigd food tech-bedrijf dat innovatieve, duurzame voedingsmiddelen ontwikkelt en op de markt brengt. Ga voor meer informatie naar www.tindle.com of volg @tindlefoods op Instagram.

Over Next Gen Foods

Het in 2020 opgerichte Next Gen Foods is een food-tech-startup die innovatieve en duurzame, op planten gebaseerde voedingsmiddelen ontwikkelt en op de markt brengt, waaronder zijn vlaggenschip TiNDLE. Next Gen Foods wordt ondersteund door een team met bewezen ervaring in plantgebaseerde voedseltechnologie, wereldwijde merkontwikkeling en wereldwijde distributieopschaling. Kijk voor meer informatie op nextgenfoods.sg.

Perscontact

