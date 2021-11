Next Gen Foods présente le poulet végétal « TiNDLE » à Amsterdam

Conçu avec seulement neuf ingrédients, TiNDLE est le premier produit de Next Gen Foods, une start-up de technologie alimentaire d'un an qui contribue à rendre le système alimentaire mondial durable avec des aliments délicieux. TiNDLE est un poulet végétal polyvalent et facile à travailler qui peut être utilisé dans n'importe quel plat, du saté au schnitzel, en passant par les plats favoris comme le poulet frit ou le poulet cordon bleu.

Sans compromis sur le goût, la texture ou la polyvalence, TiNDLE ne contient pas non plus d'antibiotiques, d'hormones, de cholestérol ou d'ingrédients génétiquement modifiés – et est riche en protéines et en fibres.

TiNDLE est déjà devenu le favori des connaisseurs avertis dans des destinations culinaires telles que Singapour, Hong Kong et les Émirats arabes unis, où il a été lancé plus tôt cette année et a reçu des critiques élogieuses. À partir d'aujourd'hui, les clients d'Amsterdam peuvent déguster TiNDLE dans une gamme de délicieuses préparations dans six restaurants, dont les suivants :

· Box Sociaal : Dans cette bruncheria populaire de style australien, le chef et propriétaire Alex Than Aye prépare TiNDLE en trois plats exceptionnels : Kim's Tacos (un trio de tacos glacés coréens sucrés et épicés), Social Standaard (un burger frit au babeurre avec du cheddar et des cornichons à la moutarde sur un pain au lait maison) et The Parmy (le fameux poulet parmigiana du restaurant préparé avec du TiNDLE frit pané et garni de marinara maison et de mozzarella fondue).

· Cabrón : Le taco frit TiNDLE du chef Armando Sacksioni au bar et restaurant populaire mexicain est préparé avec une saumure de lait d'avoine unique et trois enrobages de farine, servi avec une mayonnaise Michelada, des concombres marinés, des grains de poivre rose, de l'aneth, des feuilles de micro daikon et une salade de chou.

· CIRCL : Le restaurant dirigé par la marque Chef Rudolf est connu pour son approvisionnement durable et ses menus – la préparation de la roulade TiNDLE torréfiée – une roulade frite impressionnante remplie de champignons shiitakés, de kimchi, de chou rouge mariné et panée avec des miettes de panko. et servi avec une salade de lentilles et des légumes rôtis.

· Coffee & Coconuts : Dans ce café aéré et inspiré de la plage, la chef Kimberly Stubing propose le TiNDLE Vegan Bao (TiNDLE mariné au teriyaki, rempli de légumes, concombre mariné, oignons croustillants, mayo au gochujang et sauce teriyaki maison, servi sur deux baos moelleux) pour les repas de toute la journée, ainsi que leur menu de cafés maison.

· Rôtisserie : Connu pour ses burgers juteux et sa rôtisserie à la broche, le restaurant centré sur le poulet propose un petit pain TiNDLE frit croustillant, préparé avec leur célèbre marinade et enrobage et garni de laitue, de cornichons et de mayonnaise.

· SOIL : Au SOIL VEGAN CAFE, le chef Gustavo Bottini présente le nouveau TiNDLE Katsu Burger, une escalope panée accompagnée de sa sauce barbecue aigre-douce, de radis et d'une salade asiatique, sur un pain brioche à base de plantes et de mayonnaise végétalienne.

« Ce qui est étonnant avec TiNDLE, c'est sa texture : elle a des fibres ! Le produit est incroyablement polyvalent dans la cuisine, et j'ai été époustouflé par l'expérience chaque fois que je l'ai cuisiné », raconte le chef Kimberly Stubing de Coffee and Coconuts. « Au restaurant, nous avons décidé de proposer un bao TiNDLE frit qui est entièrement à base de plantes, mais vous ne seriez même pas en mesure de faire la différence. »

« Il est toujours difficile de trouver des ingrédients riches en protéines dans un régime à base de plantes. Maintenant, je peux combiner le meilleur des deux mondes avec le TiNDLE riche en protéines aux côtés des légumes, » ajoute le chef Rudolf Brand du CIRCL.

Pour célébrer le premier week-end de TiNDLE à Amsterdam, Next Gen Foods s'associera à Box Sociaal pour proposer des échantillons de leur burger de prédilection, le Social Standaard Buttermilk TiNDLE Burger, à IJ-Hallen – le plus grand marché aux puces d'Europe . Les visiteurs peuvent trouver le TiNDLE x Box Sociaal Foodtruck à l'entrée du marché aux puces, où ils distribueront des échantillons de leur tout nouveau plat TiNDLE aux 300 premiers consommateurs – qui aura lieu tout au long du week-end du 13 au 14 novembre, à partir de 11h00 chaque jour.

Prochain arrêt sur le train TiNDLE : Europe

Considérée comme l'un des principaux centres mondiaux d'innovation et de technologie alimentaire, Amsterdam est la première ville sur la carte européenne des aliments de la prochaine génération.

« Amsterdam est une ville pionnière en matière d'innovation alimentaire et de durabilité », déclare Andre Menezes, PDG et cofondateur de Next Gen Foods. « Nous sommes ravis d'annoncer que TiNDLE est maintenant proposé dans les restaurants d'Amsterdam, dans certaines des destinations culinaires les plus novatrices de la ville. Nous sommes convaincus que TiNDLE, qui a été développé par notre directeur de la technologie néerlandais et qui est actuellement produit aux Pays-Bas, sera aimé par les consommateurs ici également. »

La société est née en Europe, où le président et cofondateur Timo Recker a fondé et dirigé la société allemande de viande végétale LikeMeat, avant de s'installer à Singapour pour créer Next Gen Foods. Le directeur de la technologie de Next Gen Foods, John Seegers, est originaire des Pays-Bas et possède plus de vingt ans d'expérience dans l'innovation alimentaire au sein de l'industrie des aliments d'origine végétale. Il a précédemment travaillé comme directeur général de LikeMeat aux côtés de Recker et comme responsable de la R&D pour Meatfree.

En outre, Next Gen Foods fabrique TiNDLE dans une installation de production alimentaire ultramoderne aux Pays-Bas, et fournit plus de 150 restaurants proposant le produit dans le monde.

Croissance rapide et perspectives mondiales

Next Gen Foods a été fondée en 2020 par Andre Menezes, exportateur de volaille d'origine brésilienne et vétéran de l'industrie alimentaire, et Timo Recker, originaire d'Allemagne, dont l'entreprise familiale fabriquait des schnitzels et d'autres produits carnés depuis trois générations.

Après une rencontre fortuite dans un incubateur d'entreprises, ils ont décidé de travailler sur des produits qui réduisent la dépendance de l'humanité à l'agriculture animale. Ils ont nommé leur premier produit TiNDLE comme une référence moderne au physicien irlandais du XIXe siècle John Tyndall, qui a prouvé le lien entre le CO2 atmosphérique et l'effet de serre.

Next Gen Foods est financé par un investissement de 30 millions de dollars de sociétés asiatiques et américaines de capital-risque, le plus important cycle initial jamais réalisé pour une start-up de produits alimentaires à base de plantes . Les investisseurs comprennent Temasek, K3 Ventures, NX-FOOD et Global Fund GGV Capital – ainsi que des personnalités éminentes comme le gourou des affaires Chris Yeh. En outre, le soutien à TiNDLE se développe en Europe, avec le célèbre footballeur anglais Dele Alli ayant récemment rejoint en tant qu'investisseur indépendant à Next Gen Foods.

TiNDLE est maintenant servi dans plus de 150 restaurants à travers Amsterdam, Singapour, Hong Kong, Macao, Kuala Lumpur et les EAU. La société prévoit également d'introduire TiNDLE au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis en 2022.

Pour savoir où trouver TiNDLE à Amsterdam, visitez www.tindle.com .

À propos de TiNDLE

TiNDLE est un poulet juteux à base de plantes qui offre un goût, une texture et une polyvalence appétissants. TiNDLE est fabriqué sans animaux et avec une fraction de la terre, de l'eau et de l'énergie utilisée pour produire de la viande d'oiseaux. TiNDLE rassemble les personnes pour une expérience gustative époustouflante qui profite également à la planète. TiNDLE est la première marque créée par Next Gen Foods, une entreprise de technologie alimentaire basée à Singapour qui développe et commercialise des aliments innovants et durables. Pour en savoir plus, visitez www.tindle.com ou suivez @tindlefoods sur Instagram.

À propos de Next Gen Foods

Fondée en 2020, Next Gen Foods est une start-up de technologie alimentaire qui développe et commercialise des produits alimentaires végétaux innovants et durables, dont son produit phare, TiNDLE. Next Gen Foods est soutenu par une équipe ayant une expérience avérée dans la technologie alimentaire basée sur les plantes, le développement de marques mondiales et la distribution à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez le site nextgenfoods.sg.

