Nextview Consulting lanceert volledig beheerde Agentic Sales CRM voor mid-market

De nieuwe, unieke totaaloplossing bundelt Salesforce enterprise-licenties, autonome AI-agents, implementatie en doorlopende ondersteuning in één vast maandelijks tarief, waarmee een live implementatie binnen twee weken klaar is voor ingebruikname door het team.

LONDEN, 18 juni 2026 /PRNewswire/ -- Nextview Consulting, Europa's toonaangevende design-led Salesforce consulting partner, kondigt vandaag de officiële lancering aan van zijn nieuwe Agentic Sales-pakket, specifiek ontwikkeld voor mid-market organisaties. De oplossing is ontworpen voor bedrijven die hun verkoopcijfers willen opschalen zonder hun personeelsbestand uit te breiden. Dit unieke aanbod neemt de implementatie vertragingen, zware administratieve lasten en onvoorspelbare prijsstructuren weg die digitale transformaties vaak vertragen.

Moderne commerciële teams hebben een veilige, marktleidende CRM-basis nodig om een effectieve, AI-native verkoopstrategie te ondersteunen. In plaats van traditionele implementatietrajecten die doorgaans vier tot zes maanden duren, levert de oplossing van Nextview een volledig geconfigureerd Salesforce-ecosysteem dat binnen twee weken klaar is voor adoptie door het team, allemaal onder één contract in plaats van drie.

De oplossing lost veel voorkomende organisatorische knelpunten op, waaronder koude leads, lage conversieratio's in de pijplijn, onvoorbereide accountmanagers en buitensporig lange offertetrajecten, door actieve autonome agents rechtstreeks in de dagelijkse operatie te integreren.

Het portfolio introduceert drie vaste pakketten die op basis van een transparant tarief per gebruiker per maand worden gefactureerd:

Base: Gericht op het optimaliseren van de vroege fasen van de salesfunnel. Dit pakket bevat een continue Lead Nurturing AI-agent die leads systematisch opvolgt en kwalificeert. Dit verbetert de gekwalificeerde pijplijn met maximaal 25%, terwijl actieve deals direct binnen Slack worden beheerd.

Gericht op het optimaliseren van de vroege fasen van de salesfunnel. Dit pakket bevat een continue Lead Nurturing AI-agent die leads systematisch opvolgt en kwalificeert. Dit verbetert de gekwalificeerde pijplijn met maximaal 25%, terwijl actieve deals direct binnen Slack worden beheerd. Build: Op maat gemaakt voor teams die de conversieratio van bestaande afspraken willen maximaliseren. Dit pakket voegt een live AI Sales Coach-agent toe die realtime rollenspellen uitvoert en directe account briefings levert voorafgaand aan belangrijke klantgesprekken.

Op maat gemaakt voor teams die de conversieratio van bestaande afspraken willen maximaliseren. Dit pakket voegt een live AI Sales Coach-agent toe die realtime rollenspellen uitvoert en directe account briefings levert voorafgaand aan belangrijke klantgesprekken. Scale: Ontwikkeld voor ondernemingen die streven naar een volledig autonome sales motion. Dit pakket bouwt voort op de eerdere niveaus met een speciale Quote Generation-agent die administratieve overhead vermindert door offertetrajecten met 40% tot 70% te versnellen. De AI-agents worden in de loop van de tijd verder uitgebreid, waardoor accountmanagers tot 40% van hun werkweek terugkrijgen om zich te concentreren op actieve verkoop.

"In de afgelopen 18 jaar hebben we sterk in heel Europa geïnvesteerd om het meest capabele onafhankelijke Salesforce-partnerschap van het continent op te bouwen", zegt Huub Waterval, CEO en oprichter van Nextview Consulting. "Met deze lancering nemen we de traditionele frictie van software-implementaties op maat weg. Mid-market bedrijven verdienen direct rendement op hun technologie-investeringen. Door licenties, autonome AI-agents, een oplevering van twee weken en continue managed services samen te brengen in één all-in tarief, maken we impactvolle enterprise AI vanaf dag één toegankelijk."

Alle pakketten bevatten standaard de Salesforce-basisonderdelen, Sales Cloud Enterprise-licenties, Event Monitoring voor security en adoptie, AI-agents en credits, een gebruiksvriendelijke Slack-interface, continue operationele ondersteuning, maandelijkse gezondheidscontroles van de agents en automatische updates voor toekomstige AI-tools zodra deze beschikbaar komen.

https://nextviewconsulting.com/agentic-sales-for-the-mid-market

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Nextview Consulting

Will Lamb

CRO & MD UKI

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