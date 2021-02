Nieuw hulpmiddel voor kleurafstemming tussen verschillende collecties van Arjowiggins

De nieuwe tool wordt geleverd als een set met twee dozen en benadrukt kleurafstemmingen, kleurfamilies die elkaar aanvullen en de mogelijkheden voor creatieve combinaties binnen de verschillende afwerkingen.

De set dozen bestaat uit een Keaykolour-doos en een Curious Metallics-doos, elk met een set losse voorbeeldkaarten die elk assortiment laten zien. Met een gestanst ontwerp kunnen klanten het bovenblad veranderen om verschillende kleurencombinaties te bekijken, en elke doos kan ook afzonderlijk worden gebruikt.

Tien paar voorbeeldkaarten worden met behulp van verschillende druktechnieken bedrukt met identieke grafische ontwerpen. Met het A6-formaat kunnen klanten in combinatie met het losse kaart- en gestanste formaat van de set dozen unieke kleurharmonieën en -combinaties proberen, wat de kracht van de twee paletten onderstreept.

Jose-Anne d'Auvergne, hoofd Marketing bij Arjowiggins, zegt: "We luisteren voortdurend en proberen in te spelen op de behoeften van onze klanten. We hebben daarom een praktisch en interactief alternatief voor het traditionele stalenboek gecreëerd. Kleur blijft een van de belangrijkste kenmerken van elk creatief papier en is vaak het eerste criterium bij de selectie van papier voor grafisch afdrukken of een grafisch ontwerp.

"Met deze nieuwe tool kunnen klanten ons papierassortiment op een nieuwe manier benaderen, nieuwe en onverwachte combinaties vinden die ze misschien niet hadden kunnen bedenken met een traditioneel ingebonden boek. De nieuwe tool verbruikt ook minder papier, waardoor het een duurzamere optie is."

Keaykolour is een collectie van natuurlijk geweven, uiterst stijf papier en karton in 48 kleuren en een keuze uit 100% gerecyclede producten. De Curious Metallics-collectie geeft een glinsterende glans aan acht families van gedempte en natuurlijke tinten, samen met een selectie van eigentijdse kleuren.

De nieuwe tool voor kleurafstemming is verkrijgbaar via het verkoopnetwerk van Arjowiggins. Klanten kunnen hun favoriete kleurencombinaties delen; Instagram @arjocreatives en Twitter @arjopapers met de hashtag #myarjomixandmatch.

Arjowiggins is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van creatief papier met meer dan 320 jaar expertise in het maken van papier en heeft als missie om voortdurend internationale normen te stellen.

Ga voor meer informatie naar www.arjowigginscreativepapers.com .

Perswoordvoerder:

Monira Matin

07753 135691

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430795/Arjowiggins.jpg

SOURCE Arjowiggins