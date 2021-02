Nova ferramenta de correspondência de gamas de cores da Arjowiggins

A nova ferramenta é apresentada em um conjunto de caixa dupla e destaca correspondências de cores, famílias de cores complementares e oportunidades para combinações criativas nos diferentes acabamentos das linhas.

O conjunto compreende uma caixa Keaykolour e uma caixa Curious Metallics, cada uma contendo um conjunto de cartões de amostras soltas que apresentam uma gama. Um design de matriz de corte permite que os clientes mudem a folha superior para ver diferentes combinações de cores, e cada caixa também pode ser usada individualmente.

Dez pares de cartões de amostra são impressos com desenhos gráficos idênticos, utilizando uma variedade de técnicas de impressão. O tamanho A6, juntamente com o formato de cartão solto e de matriz de corte do conjunto de caixas, permite aos clientes descobrirem harmonias e pares de cores únicos, salientando a solidez das duas paletas.

Jose-Anne d'Auvergne, diretora de Marketing da Arjowiggins, comenta: "Estamos constantemente ouvindo e procurando responder às necessidades de nossos clientes e desenvolvemos uma alternativa prática e interativa ao catálogo de amostras clássico. A cor continua sendo um dos principais atributos de qualquer papel criativo e é, muitas vezes, o primeiro critério na seleção de papel para impressão gráfica ou design.

Esta nova ferramenta permitirá aos clientes interagir com nossas gamas de papéis de uma nova maneira, encontrando inesperadas combinações, que talvez não teriam imaginado com um tradicional catálogo encadernado. A nova ferramenta também utiliza menos papel, tornando-a uma opção mais sustentável."

A Keaykolour é uma coleção de papéis e cartões com toque natural, texturizados e com uma seleção de produtos 100% reciclados. São papéis com alta rigidez e disponíveis em 48 cores. A coleção Curious Metallics traz um brilho cintilante para oito famílias de tonalidades naturais e suaves, juntamente com uma seleção de cores contemporâneas.

A nova ferramenta de correspondência de cores está disponível em toda a rede de revendedores da Arjowiggins. Os clientes podem compartilhar suas combinações de cores favoritas; Instagram @arjocreatives e Twitter @arjopapers usando a hashtag #myarjomixandmatch.

A Arjowiggins é um dos maiores fabricantes de papéis criativos do mundo, com mais de 320 anos de experiência na fabricação de papel e tem a missão de definir continuamente os padrões internacionais.

