Nieuw luchtwegenbeheersysteem van Hospitech, vermindert complicaties bij longventilatie tijdens transplantatie

KFAR SABA, Israël, 7 november 2019 /PRNewswire/ -- Naar aanleiding van de marktintroductie door FDA van het AnapnoGuard™ luchtwegenbeheersysteem aan het eind van 2018, maakt Hospitech Respiration bekend dat er onlangs een nieuw artikel is gepubliceerd door artsen van Mayo Clinic, FL, USA. Het beschrijft het geslaagde gebruik van het AnapnoGuard-systeem bij de postoperatieve behandeling van longtransplantatiepatiënten.

AnapnoGuard AG100s Control Unit and AnapnoGuard Endotracheal Tube Hospitech’s AnapnoGuard AG100s Control Unit serves as an integrated, multi-purpose airway management system, highly effective in protecting the lungs and tracheal tissues from infections and tissue injury. The AnapnoGuard Endotracheal Tube (AG ET Tube) provides an advanced solution to well-known complications related to prolonged mechanical ventilation, which prevents potential infections and injury of the trachea and vocal cords.

De AnapnoGuard-systeem (AG100s controle-unit en AG ETT) is een nieuw systeem dat continu lekken rond de manchet van de endotracheale buis (ETT) bewaakt, de druk van de manchet daarbij automatisch aanpast, om ervoor te zorgen dat de manchet bij minimale druk wordt afgedicht en subglottische afscheidingen worden geëvacueerd door gelijktijdige zuiging en spoeling.

Deze gepubliceerde gegevens suggereren dat het AnapnoGuard-systeem de mogelijkheid biedt om het zorgteam te helpen bij het verminderen van complicaties, gerelateerd aan overmatige manchetdruk, aspiratie van subglottische afscheidingen en endobronchiale intubatie. De gegevens tonen de kwantitatieve verwijdering van afscheidingen en een effectief beheer van de luchtwegenmanchetdruk aan.

Na een longtransplantatie met langdurige mechanische ventilatie kan er sprake zijn van ernstige risico's en complicaties, waardoor de kans op bacteriële kolonisatie en infecties toeneemt.

De gegevens in deze publicatie tonen de mogelijke bijdrage van het AnapnoGuard-systeem aan, namelijk:

Naleving van de richtlijnen voor luchtwegenbeheer en VAP-preventierichtlijnen

Patiëntveiligheid

Vermindering van complicaties die het gevolg kunnen zijn van overmatige of onvoldoende ETT-manchetdruk

Vermindering van longverontreiniging door effectieve evacuatie van subglottische secreties

"Deze publicatie benadrukt het belang van het nemen van maatregelen om mogelijke complicaties bij mechanisch geventileerde patiënten te verminderen, met name bij patiënten met een hoog risico, zoals na een longtransplantatie evenals patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan. Het laat verder zien dat het AnapnoGuard-systeem met succes kan bijdragen aan resultaten bij langdurig geventileerde patiënten. Het bedrijf verheugt zich op het genereren van verdere ondersteunende gegevens naarmate het gebruik van het AnapnoGuard-systeem zich uitbreidt in de VS en Europa" aldus Dr. William Denman, MD FRCA, medisch directeur anesthesie, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.

Hospitech Respiration

Hospitech Respiration Ltd. is een Israëlisch bedrijf voor medische hulpmiddelen dat zich richt op de ontwikkeling en marketing van geavanceerde luchtwegenbeheeroplossingen voor mechanisch geventileerde patiënten. Het bedrijf gebruikt zijn uitgebreide expertise en ervaring om de veiligheid van patiënten te verbeteren en complicaties bij geventileerde patiënten te verminderen. Het AnapnoGuard-systeem is FDA 510(k) goedgekeurd en CE-gecertificeerd.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023387/AnapnoGuard_AG100s_Unit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023388/HOSPITECH_Logo.jpg

Contact:

Mr. Yoav Venkert

CEO, Hospitech Respiration Ltd.

Yoav@Hospitech.co.il

+972-50-7992200

https://www.linkedin.com/company

Related Links

https://www.hospitech.co.il



SOURCE Hospitech Respiration Ltd.