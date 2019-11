Il nuovo sistema di gestione delle vie aeree di Hospitech riduce le complicanze della ventilazione nel trapianto polmonare

KFAR SABA, Israele, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- A seguito dell'autorizzazione all'immissione in commercio, da parte della Food and Drug Administation (FDA), del sistema di gestione delle vie aeree AnapnoGuard™ alla fine del 2018, la Hospitech Respiration ha annunciato la recente pubblicazione di un nuovo articolo redatto dai medici della Mayo Clinic, FL, Stati Uniti. Esso descrive il successo dell'uso del sistema AnapnoGuard nella gestione postoperatoria dei pazienti sottoposti a trapianto di polmone.

Il sistema Anapnoguard (unità di controlloAG100s e AG ETT) è un nuovo sistema che monitora continuamente le perdite attorno alla cuffia del tubo endotracheale (ETT), regola automaticamente la pressione della cuffia per garantire la tenuta a una pressione minima ed evacua le secrezioni subglottiche mediante aspirazione e risciacquo simultanei.

I dati pubblicati suggeriscono che il sistema AnapnoGuard è in grado di aiutare il personale sanitario nell'attenuare le complicanze legate all'eccessiva pressione della cuffia, all'aspirazione delle secrezioni subglottiche e all'intubazione endobronchiale. I dati dimostrano la rimozione quantitativa delle secrezioni e un'efficace gestione della pressione della cuffia delle vie aeree.

A seguito del trapianto polmonare possono verificarsi gravi rischi e complicanze, con ventilazione meccanica prolungata, aumentando il rischio di colonizzazione e infezioni batteriche.

I dati presentati in questa pubblicazione dimostrano il potenziale contributo del sistema AnapnoGuard relativamente alla:

Conformità alle linee guida per la gestione delle vie aeree e la prevenzione della polmonite associata a ventilazione (VAP)

Sicurezza del paziente

Riduzione delle complicanze che possono derivare da una pressione eccessiva o insufficiente della cuffia dell'ETT

Riduzione della contaminazione polmonare mediante efficace evacuazione delle secrezioni subglottiche

"Questa pubblicazione sottolinea quanto sia importante prendere provvedimenti per ridurre le potenziali complicanze nei pazienti ventilati meccanicamente, specialmente nelle popolazioni di pazienti ad alto rischio, come i pazienti sottoposti a trapianto polmonare e a intervento cardiochirurgico. Essa inoltre sottolinea come il sistema AnapnoGuard possa contribuire a risultati positivi in pazienti ventilati a lungo termine. L'azienda è ansiosa di generare ulteriori dati di supporto man mano che l'uso del sistema AnapnoGuard si espande negli Stati Uniti e in Europa" , ha dichiarato il Dott. William Denman, MD FRCA, Direttore medico anestesista presso il Massachusetts General Hospital della Harvard Medical School.

Hospitech Respiration

Hospitech Respiration Ltd. è una società israeliana specializzata nella produzione di dispositivi medici, focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni di gestione delle vie aeree avanzate per pazienti con ventilazione meccanica. L'azienda si avvale di vaste competenze ed esperienza al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti e ridurre le complicanze nei pazienti ventilati. Il sistema AnapnoGuard è approvato secondo la FDA 510(k) ed è marcato CE.

