Nieuw onderzoek onder LGBTQ+ reizigers onthult aanzienlijke obstakels maar ook kansen voor een inclusievere reiservaring

Onderzoek van Booking.com legt bloot waar pijnpunten zitten voor reizigers van de LGBTQ+ gemeenschap en waar kansen liggen voor de branche in het kader van #TravelProud

AMSTERDAM, 4 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Vandaag deelt Booking.com resultaten van een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft (57%) van de Nederlandse LGBTQ+ reizigers enige vorm van discriminatie heeft ervaren tijdens het reizen. Het onderzoek, uitgevoerd in drie continenten onder 3052 LGBTQ+ reizigers*, geeft inzichten in gedrag, zorgen en reisvoorkeuren, evenals ervaringen bij accommodaties, de huidige realiteit van reizen als LGBTQ+ persoon en de hoop op een inclusievere toekomst van reizen.

Meer dan de helft (57%) van de Nederlandse LGTBQ+ reizigers meldt dat zij op reis te maken hadden met enige vorm van discriminatie

Bijna twee derde (65%) heeft ongastvrije of ongemakkelijke ervaringen gehad in een accommodatie waar ze verbleven

Booking.com introduceert het programma Proud Hospitality om accommodatiepartners te ondersteunen bij het verzorgen van inclusievere en gastvrijere ervaringen voor LGBTQ+ reizigers

*Noot voor de redactie:

Onderzoek in opdracht van Booking.com, onafhankelijk uitgevoerd onder een groep van 3052 LGBTQ+ reizigers uit de Verenigde Staten (500), Canada (400), het Verenigd Koninkrijk (500), Nederland (251), Duitsland (501), Frankrijk (500) , Australië (300) en Nieuw-Zeeland (100). De enquête werd online afgenomen en vond plaats in juni-juli 2021.

