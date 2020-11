Nieuwe doorbraak in China op het gebied van kleuren video e-paper displays

Het scherm is gebaseerd op het electrowetting-displayprincipe en er zijn belangrijke stappen gezet om de technologie te verbeteren door een nieuw 5,8 inch TFT actief matrix-paneel met zeer hoge transmissie toe te passen, alsmede een nieuwe display-driver die het reflecterende paneel kan aansturen met 18-bits kleursignalen, en het gebruik van een revolutionaire display-architectuur gebaseerd op gelaagde rangschikking van de basiskleuren die worden gebruikt bij kleurenprints op papier (cyaan, magenta en geel).

Volgens professor Zhou is dit de eerste keer dat de wereld video in kleur kan zien, met realistische kleuren op een reflectief displayscherm. Deze baanbrekende prestatie is tevens te danken aan de kleurstoffen die in de kleurlagen gebruikt worden en ook producten zijn van het SCNU-team.

Professor Alex Henzen, een kernlid van het SCNU-team en technisch leider op het gebied van e-paper, gebruikte een speciaal ontwikkeld 5,8 inch TFT-paneel om een prototype van een tabletcomputer te demonstreren. Professor Alex Henzen zei: "Dit reflectieve, in zonlicht afleesbare scherm zal een revolutie teweegbrengen in de markt voor e-readers en tablets omdat het de energievereisten voor het beeldscherm sterk zal verlagen en op één batterijlading dagenlang ononderbroken kleurenvideo zal kunnen leveren, en daarnaast is het geen probleem om tekst op dit beeldscherm te lezen in fel zonlicht, zonder afbreuk aan de kleurenweergave".

Aanzienlijke verbetermogelijkheden voor billboards voor buiten, gebaseerd op elektrowetting van kleurenvideo-e-paper: hoog contrast, laag vermogen, groot kleurenbereik.

Sinds het team twee jaar geleden kleur- en zwart-wit e-paper billboardcomponenten voor buiten aan potentiële klanten heeft gedemonstreerd, is het team continu bezig geweest om deze e-paper-technologie en -toepassing te verbeteren. De belangrijkste wijziging is de pixelstructuur. Op basis van een nieuw proces en de bovengenoemde technologie heeft het team de structuur aanzienlijk geoptimaliseerd in zowel grootte als vorm, waardoor de pixelopening van het scherm werd vergroot tot meer dan 80% en de contrastverhouding tot meer dan 10:1. Het maakt het scherm kleurrijker en helderder. Bovendien heeft een kleurstofsyntheseteam de kleurstofformule geoptimaliseerd, waardoor het contrast en het kleurenbereik zijn verbeterd tot een niveau dat vergelijkbaar is met tijdschriftkleurenafdruk (SWOP) en tv-weergave (sRGB).

Het team demonstreert vier nieuwe prototypen: Twee reflecterende kleurenweergavepanelen, met variatie in de manier waarop het licht wordt gereflecteerd, en twee monochrome reflecterende panelen, waarvan er één de helderheid van papier benadert, met enige hoekafhankelijkheid, terwijl de andere een reflectie van 40% bereikt en een volledig diffuus beeld behoudt. Alle prototypen zijn volledig geschikt voor video en leveren respectievelijk 6 bits grijs of 18 bits kleur.

"De e-readermarkt wacht al jaren op een kleuren video e-paper display. Dit is een enorme en veeleisende markt voor onderwijs en buitentoepassingen. De grote vraag naar online leren tijdens de epidemie dit jaar onderstreept de behoefte aan technologie voor reflectieve kleurenbeeldschermen in de toekomst", aldus professor Zhou. "Onze weergavetechnologie sluit perfect aan bij de volledige functies die deze apparaten nodig hebben. We gaan ons eerste product in de zomer van 2021 uitbrengen." Het team is van plan om in 2021 met de industrialisatie ervan te beginnen.

Het Institute of Electronic Paper Displays aan de South China Academy of Advanced Optoelectronics van South China Normal University werd in 2012 opgericht door een groep oorspronkelijke kernleden van het Philips e-paper display onderzoeks- en ontwikkelingsteam. Het instituut richt zich voornamelijk op onderzoek, ontwikkeling en industrialisatie van groene opto-elektronische technologieën, in het bijzonder e-paper displays met kleur- en videomogelijkheden als grote uitdagingen. Sinds de toekenning van het nationale onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van China (nr. 2016YFB0401500) heeft het instituut, samen met 12 andere instituten, de innovatie versneld en het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Shenzhen Guohua Optoelectronics Ltd. is een nationale hightech-onderneming met technologieën en producten op het gebied van e-paper-apparaten, kleurendisplays voor e-paper, slimme glascoatingmaterialen, slimme huizen en displaymodules als kernactiviteiten.

