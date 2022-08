Nieuwe en snelle typeringsmethode om monkeypox te beheersen ontwikkeld door Molecular Biology Systems (MBS) in samenwerking met Amsterdam UMC en het Deense Rigshospitalet

GOES, Nederland, 2 augustus 2022 /PRNewswire/ -- In de wereldwijde strijd om monkeypox te beheersen is een nieuwe en snelle typeringsmethode ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Molecular Biology Systems (MBS) in samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie van het AmsterdamUMC en onderzoekers van het Deense Rigshospitalet. Behalve snelheid levert deze nieuwe methode ook de mogelijkheid om vele monsters tegelijkertijd te analyseren. Hierdoor kan de genetische karakterisering gebruikt worden in bron- en contactonderzoeken en helpen de keuze voor bestrijdingsmaatregelen te bepalen. Analyse van meerdere monsters tegelijkertijd resulteert ook in lagere kosten per monster. Dit levert meer inzicht voor dezelfde prijs. Voor een foto zie https://www.nextgenpcr.com/product/mbs-nextgenpcr-ultrafast-thermocycler/

De methode is voor het eerst getest In de regio Amsterdam in het onderzoek naar de besmetting van het eerste kind in Nederland. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten in de genetische diversiteit van het monkeypox virus. De aanwezige mutaties in het virus van het kind zijn vergeleken met andere monkeypox virussen in de regio. In een publicatie die op 21 juli 2022 verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift EuroSurveillance wordt dit beschreven. Er bleek geen link met andere gevallen te vinden. Deze nieuwe typeringsmethode bevestigde dit. Mogelijk zijn er meer niet gedetecteerde monkeypox besmettingen dan tot nu toe werd aangenomen. (Publicatie EuroSurveillance: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.29.2200552)

Een belangrijk pluspunt van deze nieuwe typeringsmethode is de toepasbaarheid voor veel andere virussen. Door deze techniek vroegtijdig in te bedden in bron- en contactonderzoeken kan sneller inzicht worden verkregen in de verspreiding van (nieuwe) virussen en is een snelle, concrete en gerichte aanpak mogelijk.

Deze aanpak ligt geheel in lijn met de strategie van de WHO om de surveillance monkeypox te versterken. Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding the multi-country outbreak of monkeypox (who.int)

Internationaal krijgt deze nieuwe typeringsmethode veel belangstelling en meerdere toonaangevende internationale laboratoria hebben interesse getoond om deze methode toe te gaan passen ten behoeve van de genomic surveillance van monkeypox.

Over Molecular Biology Systems

Molecular Biology Systems, B.V., opgericht in 2015, is een Nederlands bedrijf voor moleculaire biologieoplossingen. Onze NextGenPCR-thermocycler maakt gebruik van gepatenteerde technologie om de duur van PCR-amplificatie van uren tot minuten te verminderen. NextGenPCR, de PCR van de toekomst, nu beschikbaar.

