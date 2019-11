Nieuwe hoogpresterende vSAN-oplossing voor bedrijven van Supermicro is ideaal voor hypergeconvergeerde infrastructuur

De 1U- en 2U-Ultra SuperServers van Supermicro ondersteunen de bestpresterende Intel Xeon Scalable-processors (tot 205W TDP) met 24 DIMM-sleuven. Ultraplatforms kunnen niet alleen een groot aantal NVMe-schijven ondersteunen, maar ook ruime PCI-E lanes voor netwerkinterfacekaarten (NIC's) om voor voldoende bandbreedte te zorgen voor externe toegang via weefsels. Ultra-systemen zijn configureerbaar met ondersteuning van 20, 10, 4 of 2 hot-swappable NVMe-schijven die geoptimaliseerd kunnen worden voor verschillende soorten toepassingen. De Ultra SuperServers zijn afgestemd op kracht, efficiëntie, schaal en flexibiliteit.

De oplossing van Supermicro heeft de strenge tests doorstaan om te worden gecertificeerd voor VMware vSAN ReadyNode™, dankzij haar evenwicht en geoptimaliseerde prestaties — van de hardware tot de firmware stack en de VMware vSAN™-software. Komende van de VMware vSphere®-hypervisor, maakt de VMware vSAN® gebruik van NVMe-schijven in vaste vorm voor input/output met hoge capaciteit en lage latentie.

Gezien de naadloze integratie met VMware vSphere en het VMware®-ecosysteem is de hypergeconvergeerde oplossing optimaal voor cloud-native toepassingen, implementaties op afstand in kantoren en filialen, test- en ontwikkelomgevingen, beheerclusters, beveiligingszones en virtuele desktopinfrastructuur.

Supermicro lanceert tevens de Intel Select Solutions voor VMware vSAN. De Intel Select Solutions van Supermicro zijn geverifieerde, kant-en-klare configuraties met een optimalisering van de werklast voor specifieke werklasten in computerwerk, opslag en netwerken. Zij helpen de implementatie van complexe oplossingen te versnellen door het verminderen van het giswerk en de interne evaluatie die nodig is om uitstekende prestaties te behalen.

Supermicro zal zijn producten en oplossingen voorstellen in hal 7, stand S212, op VMworld Europe 2019, van 4 tot en met 7 november, in Fira Gran Via in Barcelona, Spanje.

Meer informatie over de volledige lijn van Embedded Building Block-oplossingen van Supermicro is te vinden op www.supermicro.com/Embedded of download een Brochure over Embedded Solutions.

Voor meer informatie over VMworld 2019 of om u aan te melden, kunt u terecht op https://www.vmworld.com/en/us/index.html.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), de toonaangevende vernieuwer op het gebied van hoogwaardige en zeer efficiënte servertechnologie is een toonaangevende leverancier van geavanceerde server Building Block Solutions® voor Data Center, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en Embedded Systems wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van haar "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Supermicro, Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021867/supermicro.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.