Nova solução vSAN de alto desempenho e classe empresarial da Supermicro é ideal para infraestrutura hiperconvergente

Os Ultra SuperServers em 1U e 2U da Supermicro dão suporte aos processadores Intel Xeon Scalable do mais alto desempenho (até 205W TDP) com slots de 24 DIMM. As plataformas Ultra podem dar suporte a um grande número de drives NVMe e também a amplas faixas de PCI-E, que podem acomodar placas de interface de rede (NICs – network interface cards), para fornecer largura de banda suficiente para acesso externo através de malhas. Sistemas Ultra são configuráveis com suporte para 20, 10, 4 ou 2 drives NVMe hot-swappable, que podem ser otimizados para tipos diferentes de aplicações. Os Ultra SuperServers são ajustados para energia, eficiência, escala e flexibilidade.

A solução da Supermicro passou no rigoroso teste para receber certificado do VMware vSAN ReadyNode™, The solutions, para balanceamento e desempenho otimizado – desde o hardware à pilha de firmware e ao software VMware vSAN™. Nativo no hipervisor VMware vSphere®, o VMware vSAN™ usa drives NVMe em estado sólido para input/output de alta capacidade e baixa latência.

A integração perfeita com o VMware vSphere e o ecossistema VMware® torna a solução hiperconvergente ótima para aplicações nativas de nuvem, implementações em escritórios remotos e filiais, ambientes de teste e desenvolvimento, clusters de gerenciamento, zonas de segurança e infraestrutura virtual para desktop.

A Supermicro também está lançando as Intel Select Solutions para VMware vSAN. As Intel Select Solutions da Supermicro são verificadas, tem configurações otimizadas de carga de trabalho, prontas para adoção, para cargas de trabalho específicas em computação, armazenamento e redes. Elas ajudam a acelerar a implementação de soluções complexas por reduzir conjeturas e as avaliações internas requeridas para se conseguir desempenho excelente.

A Supermicro irá expor seus produtos e soluções no Salão 7, Estande S212, na VMworld Europe 2019, de 4 a 7 de novembro, na Fira Gran Via em Barcelona, Espanha.

Para obter mais informações sobre a linha completa de Embedded Building Block Solutions da Supermicro, visite www.supermicro.com/Embedded ou faça o download da brochura de soluções embutidas (Embedded Solutions Brochure).

Para obter mais informações sobre a VMworld 2019 ou para se inscrever, visite https://www.vmworld.com/en/us/index.html.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel e Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

