Nieuwe indicatie goedgekeurd voor Verdye (indocyanine groen voor injectie, ICG) voor het opsporen van de schildwachtklieren aan de borst

ATHLONE, Ierland, 5 februari 2024 /PRNewswire/ -- Diagnostic Green Plc (Diagnostic Green) kondigt met genoegen de goedkeuring in Spanje aan van Verdye (ICG) voor intraoperatieve identificatie van schildwachtklieren en visualisatiepaden bij borstkanker.

De aanwezigheid van lymfatische metastasen is een belangrijke prognostische factor voor de overleving bij borstkanker. Schildwachtklierbiopsie (SLNB) blijft een fundamenteel onderdeel van de vroege opsporing van borstkanker en is de huidige zorgstandaard om te bepalen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren.

Met de goedkeuring van ICG voor SLNB in de borst beschikken chirurgen nu over een alternatief voor het gebruik van Technetium (99mTc) radioactief gemerkte colloïden met blauwe kleurstof (BD) om lymfeklieren te visualiseren. Het gebruik van 99mTc is een aanzienlijke belasting voor zowel de patiënt als het ziekenhuis, met logistieke uitdagingen op het vlak van preoperatieve toediening, het risico van blootstelling aan ioniserende straling voor zorgverleners en alle vereisten gekoppeld aan de behandeling met radiofarmaceutica. Bovendien kunnen blauwe kleurstoffen aanzienlijke potentiële risico's met zich meebrengen, waaronder necrose van zacht weefsel, metabole en hematologische bijwerkingen, waardoor ze niet vaak worden gebruikt voor routinematige chirurgische zorg.

Bij de besprekeing van de goedkeuring stelde Declan Cassells, Managing Director van Diagnostic Green dat "dit een grote vooruitgang is op het vlak van opsporing van schildwachtklieren aan de borst, waarbij gebruik gemaakt wordt van de realtime beeldvormingsmogelijkheden van ICG. Het intraoperatieve gebruik van ICG evenaart of overtreft niet alleen de nauwkeurigheid van de huidige benaderingen, maar zorgt ook voor een aanzienlijk betere patiëntervaring en biedt een veilig en minder invasief alternatief voor traditionele methodes met het gebruik van Techneticum en blauwe kleurstof voor schildwachtklierdetectie."

De goedkeuring werd gestaafd door meerdere meta-analyses die tot de conclusie kwamen dat

ICG-fluorescentie (ICG-F) superieur is aan BD -kleuring in elke metriek van schildwachtklierdetectie aan de borst.

-kleuring in elke metriek van schildwachtklierdetectie aan de borst. ICG-F niet-inferieur is aan zowel radio-isotope (RI)-lymfoscintigrafie en de combinatie van RI + BD in schildwachtklierdetectie per casus en zowel per casus en per lymfeklier gevoeligheid/percentage fout-negatieve uitslagen (FNR)

in schildwachtklierdetectie per casus en zowel per casus en per lymfeklier gevoeligheid/percentage fout-negatieve uitslagen (FNR) ICG-F is superieur aan zowel RI als RI+BD in schildwachtklierdetectie per lymfeklier

Verdye (Indocyanine Green, ICG) is verkrijgbaar in heel EMEA en wordt verkocht via een netwerk van distributeurs of rechtstreeks door Diagnostic Green. Voor informatie over het bestellen van Verdye (Indocyanine Green) in specifieke regio's, ga naar https://diagnosticgreen.com/row/distributor-details/ of neem contact op met Diagnostic Green via [email protected]

Diagnostic Green Ltd is een volledige dochteronderneming van Renew Health Ltd. Diagnostic Green is gevestigd in Ierland en is de grootste leverancier van Indocyanine Green wereldwijd. Het product wordt verkocht als Verdye in heel EMEA en Latijns-Amerika, en als Indocyanine Green for Injection, USP in de VS en Canada. Diagnostic Green werd opgericht voor de levering van hoogwaardige producten voor fluorescentiebeeldvorming aan artsen overal ter wereld. Het is onze visie om ervoor te zorgen dat fluorescentiebeeldvorming de standaard wordt voor weefselvisualisatie voor artsen in elke operatiekamer/-zaal ter wereld.

