Nieuwe joint venture voor meer circulariteit van secundaire kunststofverpakkingen

ROTTERDAM, Nederland en HOHENWESTEDT, Duitsland, 16 juni 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell en AFA Nord, een toonaangevende recycler van landbouwfolie, zijn overeengekomen om een 50:50 joint venture op te richten die postcommercieel flexibel secundair verpakkingsafval wil recyclen. De joint venture LMF Nord GmbH is van plan om in Noord-Duitsland een fabriek voor mechanische recycling te bouwen om lineair polyethyleen met lage dichtheid (LLDPE) en polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) te verwerken tot hoogwaardige gerecyclede kunststofmaterialen voor gebruik in flexibele verpakkingen. De productiestart wordt verwacht voor begin 2025.

Secundaire kunststofverpakkingen, zoals rek- of krimpfolie, worden voornamelijk gebruikt om verpakte consumptiegoederen bij elkaar te houden en ze tijdens transport en opslag te beschermen tegen vervuiling en schade. Tot op de dag van vandaag is dit materiaal moeilijk te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen die kunnen voldoen aan de eisen van de verpakkingsindustrie met betrekking tot sterkte en transparantie van hun eindproduct.

"Deze joint venture levert gerecycled LDPE- en LLDPE-materiaal en is een aanvulling op ons bestaande CirculenRecover-assortiment van hogedichtheidspolyethyleen- en polypropyleenproducten", zegt Yvonne van der Laan, executive vice president Circular and Low Carbon Solutions van LyondellBasell. "Het draagt bij aan onze inspanningen op het gebied van geavanceerde recycling en maakt deel uit van onze geïntegreerde hub-strategie, waarbij we stroomopwaarts investeren om grondstoffen te leveren uit verschillende kunststofafvalstromen. Met dit efficiënte totaalpakket aan oplossingen blijven we de voorkeurpartner van onze klanten."

De nieuwe recyclingfabriek zal naar verwachting 26.000 ton gerecyclede LDPE- en LLDPE-kwaliteiten per jaar produceren die LyondellBasell op de markt zal brengen via zijn CirculenRecover-productassortiment voor gebruik in verschillende toepassingen, van rekfolie tot krimpfolie. Het CirculenRecover-productassortiment omvat een breed scala aan mechanisch gerecyclede materialen die momenteel worden gebruikt in toepassingen variërend van elektrische apparaten tot wasmiddelflessen en koffers.

TM Recycling GmbH, een zusterbedrijf van AFA Nord, zal verantwoordelijk zijn voor de levering van de grondstoffen aan LMF Nord GmbH. TM Recycling is ook lid van de Mensing Group.

"We exploiteren al een aantal jaar de enige recyclingfabriek voor landbouwfolie in Duitsland en hebben een ruime ervaring in de productie van gerecyclede materialen," zegt Andreas Mensing, directeur van AFA Nord. "Samen met LyondellBasell kunnen we bijdragen aan een circulaire economie en de beschikbaarheid van gerecyclede oplossingen voor flexibele verpakkingstoepassingen vergroten."

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de chemische industrie dat oplossingen creëert om het dagelijkse leven duurzamer te maken. Door middel van geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te ontsluiten voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en leider op het gebied van polyolefinetechnologieën ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over AFA Nord

AFA Nord is een LDPE/LLDPE-recyclingbedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van zwaar vervuilde LDPE-folies afkomstig uit de landbouw- en bouwsector. Wij zorgen voor een "echte" kringloop: we halen de folies rechtstreeks op bij de boerderijen, recyclen ze en produceren pellets die onze partners omzetten in nieuwe folie die we vervolgens weer verkopen aan de boeren.

TM Recycling GmbH is een zusterbedrijf van AFA Nord en maakt ook deel uit van de Mensing Group. TM Recycling zal verantwoordelijk zijn voor de levering van de grondstoffen aan LMF Nord GmbH.

Toekomstgerichte verklaringen voor LyondellBasell

De verklaringen in dit persbericht over zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en veronderstellingen van het management van LyondellBasell, die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan; deze zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen op basis van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, ons vermogen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken, inclusief het vermogen om de productie van gerecyclede en hernieuwbare polymeren te verhogen; en de succesvolle bouw en exploitatie van de fabrieken die in dit persbericht genoemd worden. Aanvullende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn beschreven in de toekomstgerichte verklaringen zijn te vinden in het hoofdstuk "Risicofactoren" van ons Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022, dat te vinden is op www.LyondellBasell.com op de pagina Investor Relations en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries