Nieuwe leiding voor tcc global met benoeming van gezamenlijke CEO's Rick Swinkels en Jörg Croseck

Samen zullen Swinkels en Croseck ervoor zorgen dat decennia aan loyalty- en retailervaring binnen tcc wordt toegepast in de ontwikkeling van de nieuwe generatie loyalty-oplossingen en om de vele uitdagingen waarmee retailers in het nieuwe loyalty-tijdperk mee te maken krijgen op te lossen.

"Dit stelt tcc global in staat om een werkelijk klantgericht bedrijf te zijn dat retailers centraal te stellen bij de oplossingen die we ontwikkelen. De ingrijpende veranderingen in de detailhandel voeren de druk op retailers op. Shoppers hebben een schier eindeloze keuze dus hen beter leren kennen is de sleutel in het relevanter worden en het leggen van sterke, gepersonaliseerde en emotionele verbindingen," aldus Swinkels.

"Een betrouwbare partner zijn betekent vandaag de dag dat je over de deskundigheid, het netwerk en de middelen moet beschikken om te leveren. Door klanten centraal te stellen bij alles wat we doen, zorgen we ervoor dat we ons richten op het waarmaken van deze belofte", aldus Croseck.

De twee nieuwe CEO's hebben een gedeelde visie voor tcc global en een passie voor medewerkers, klanten en de sector.

Ze verdelen het leiderschap op basis van hun respectieve professionele vaardigheden. Dit zal leiden tot een partner voor retailers die wendbaarder, ondernemender en doelgerichter is en in staat is in te spelen op hun behoeften in een complexe wereld.

Rick Swinkels kwam begin 2022 bij tcc global en zijn loopbaan is onlosmakelijk verbonden met de retail- en shopper loyalty-sector. Hij was meer dan 15 jaar werkzaam bij Albert Heijn, een van 's werelds meest succesvolle en innovatieve retailers, waar hij Global Vice President of Customer Loyalty, Data and Omnichannel-retail was. Daarna was hij bestuurslid van Brand Loyalty voordat hij bij tcc aantrad als CCO.

Als mede-CEO geeft Swinkels leiding aan de commerciële tak van het bedrijf, waaronder de merk- en licentiepartners, naast het innovatiegerichte omnichannel-team.

Jörg Croseck, inmiddels 10 jaar werkzaam bij tcc global, is binnen het bedrijf opgeklommen en had als meest recente functie die van directeur van Centraal Europa en Azië en de Stille Oceaan.

Als mede-CEO is Croseck verantwoordelijk voor de operationele leiding van het bedrijf.

Samen consolideren ze tcc global als de vertrouwde partner voor grote retailers, merken en licenties die hen helpt te navigeren in het steeds veranderende omnichannel-retaillandschap.

tcc global is een internationaal marketingbedrijf dat zich richt op het creëren van loyaliteitsplatforms en campagnes die de manier waarop shoppers denken, handelen en voelen, veranderen.

In een snelle retailomgeving die voortdurend wordt verstoord door het uitbreiden van het aantal keuzes voor consumenten, technologie en innovatie, blijft klantloyaliteit een belangrijke drijfveer als verbinding tussen emotionele resonantie en transactionele beloning.

tcc gebruikt de kracht van data, inzicht en creativiteit om op maat gemaakte oplossingen te leveren die loyale klanten betrekken en belonen, en die tegelijkertijd duurzame groei voor retailers en merken stimuleren.

tcc is wereldwijd actief in meer dan 70 landen en heeft meer dan 500 mensen in dienst in 34 vestigingen. Ga voor meer informatie naar tccglobal.com.

