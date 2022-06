Nova liderança na tcc global com a nomeação dos diretores executivos conjuntos Rick Swinkels e Jörg Croseck

Em conjunto, Swinkels e Croseck irão garantir que as décadas de fidelização e experiência de venda a retalho dentro da tcc são dedicadas a ajudar a moldar a próxima geração de soluções de fidelização e a resolver os muitos desafios que os retalhistas enfrentam na nova era da fidelização.

"Tal permitirá à tcc global ser uma empresa verdadeiramente centrada no cliente que coloca os retalhistas no centro das soluções que desenvolvemos. As mudanças sísmicas no setor das vendas a retalho fazem aumentar a pressão sobre os retalhistas. Os compradores dispõem de uma escolha quase infinita e, portanto, a necessidade de os conhecermos melhor é fundamental para sermos mais relevantes e estabelecermos relações emocionais, personalizadas e mais fortes", disse Swinkels.

"Ser um parceiro de confiança hoje significa que precisa de ter a experiência, a rede e os recursos para produzir resultados. Ao colocar os clientes no centro de tudo o que fazemos, garantimos que nos concentramos no cumprimento desta promessa", afirmou Croseck.

Ambos os futuros CEO partilham uma visão unida para a tcc global e a paixão pelos seus colaboradores, clientes e área de atividade.

Ambos dividirão a liderança com base nos seus respetivos conjuntos de competências profissionais. Isso criará um parceiro para os retalhistas que é mais ágil, empreendedor, focado e capaz de responder às suas necessidades num mundo complexo.

Rick Swinkels veio para a tcc global no início de 2022 e a sua carreira está inseparavelmente ligada ao setor de fidelização de clientes e retalho. Passou mais de 15 anos na Albert Heijn, um dos retalhistas mais bem-sucedidos e inovadores do mundo, onde foi Vice-Presidente Global de Fidelização de Clientes, Dados e Retalho Omnicanal. Depois disso, foi membro do Conselho de Administração na área de Fidelização da Marca antes de vir trabalhar para a tcc como Diretor Comercial.

Como CEO conjunto, Swinkels irá liderar a vertente comercial da empresa, incluindo os parceiros de Marca e Licenciamento, juntamente com a equipa de Omnicanal centrada na inovação.

Jörg Croseck, há 10 anos na tcc global, subiu na carreira acabando por chegar ao seu cargo mais recente de Diretor-geral para a Europa Central e a Ásia-Pacífico.

Como CEO conjunto, Croseck assumirá responsabilidade pela liderança operacional da empresa.

Juntos, cimentam a tcc global como o parceiro de confiança para os principais retalhistas, marcas e licenças que procuram navegar no panorama das vendas a retalho omnicanal em constante mudança.

A tcc global é uma empresa de marketing internacional especializada na criação de plataformas e campanhas de fidelização que mudam a forma como os compradores pensam, agem e sentem.

Num ambiente de retalho de ritmo acelerado que continua a ser perturbado pelo aumento da escolha dos consumidores, da tecnologia e da inovação, a fidelização dos clientes continua a ser um impulsionador significativo como a ligação entre a ressonância emocional e a recompensa transacional.

Utilizando o poder dos dados, das perspetivas e da criatividade, a tcc disponibiliza soluções personalizadas que envolvem e recompensam os clientes fiéis, ao mesmo tempo que impulsiona o crescimento sustentável para os retalhistas e as marcas.

Com operações em mais de 70 países em todo o mundo, a tcc emprega mais de 500 pessoas em 34 escritórios. Para saber mais, visite tccglobal.com.

