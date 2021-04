Nippon Express (Nederland) opent logistiek centrum in Nijmegen

TOKYO, 13 april 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Nederland) B.V. (hierna "NE Nederland"), een lokale dochteronderneming van Nippon Express Co, Ltd., opent het Nijmegen Logistics Center in Nijmegen, een stad in de provincie Gelderland in het zuidoosten van Nederland.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202104063320-O2-1CDU2B7L

Buitenaanzicht van het nieuwe magazijn https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202104063320/_prw_PI1fl_0u41d9m7.jpg

Nederland ligt in het hart van Europa's grootste consumentenregio die Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk omvat. Het land fungeert als toegangspoort voor lucht- en zeevracht en beschikt over een sterk ontwikkeld intraregionaal vervoersnetwerk, maar biedt ook douane-inklaring voor niet-ingezetenen en belastingvoordelen die veel klanten ertoe hebben aangezet het land als logistiek knooppunt te kiezen. Het zuidelijke deel van het land ligt bijzonder dicht bij de grootste markten van Duitsland, waardoor het een optimale locatie is voor de vestiging van logistieke locaties.

Het nieuwe logistieke centrum zal worden gebruikt als een Europees onderdelencentrum dat voorziet in de opslag-, distributie- en andere behoeften van Takeuchi Manufacturing Co., Ltd., dat kleine bouwmachines ontwikkelt, produceert en verkoopt.

Met de oprichting van dit Logistics Center beschikt NE Nederland over meer dan 200.000 m² magazijnruimte in heel Nederland en zal het zijn logistieke activiteiten in het zuiden van het land verder uitbreiden.

Beschrijving van de activiteit

Magazijnactiviteiten voor het Europese onderdelencentrum van Takeuchi Manufacturing

(magazijnontvangst/verzending, opslag en distributie binnen Europa)

Profiel van bedrijfslocatie

Naam: Nippon Express (Nederland) B.V. Nijmegen Logistics Center

Adres: Rietgraaf 2b , 6678 PJ Oosterhout (Gelderland), Nederland

, 6678 PJ Oosterhout (Gelderland), Nederland Structuur: Constructie van gewapend beton met één verdieping

Totale vloeroppervlakte: 8.747 m 2

(Uitsplitsing)

Magazijnoppervlakte: 8.444 m 2

Kantoor: 303 m 2

(Uitsplitsing) Magazijnoppervlakte: Kantoor: Belangrijkste apparatuur/faciliteiten: CCTV, LED-verlichting, BREEAM-score (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): "Zeer Goed"

Begin van de activiteiten: Maart 2021

Website Nippon Express http://www.nipponexpress.com/

Officieel LinkedIn-account: NIPPON EXPRESS GROUP

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Gerelateerde links

http://www.nipponexpress.com



SOURCE Nippon Express Co., Ltd.