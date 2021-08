Nippon Express (Nederland) Rondt Bouw van Logistiek Centrum Luchthaven Schiphol Af

TOKYO, 10 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Nederland) B.V. (hierna "NE Nederland"), een lokale dochteronderneming van Nippon Express Co., Ltd., heeft de bouw afgerond van zijn logistieke centrum op de luchthaven Schiphol op Schiphol Trade Park, met een ceremonie op donderdag 15 juli om dat heugelijke feit te vieren.

Gevestigd op Schiphol Trade Park ongeveer 7 km ten zuidwesten van Amsterdam Schiphol Airport, een belangrijke Europese hub, biedt het centrum tweemaal zoveel ruimte als het NE Nederlands bestaande magazijn en is het bovendien een duurzame faciliteit met 60 m x 55 m aan dakoppervlak bedekt met zonnepanelen.

De pas geopende locatie is volledig uitgerust met speciale ruimtes met temperatuurregeling voor farmaceutische producten die opslag mogelijk maken in drie temperatuurzones -- 15 °C tot 25 °C (constante temperatuur), 2 °C tot 8 °C (gekoeld) en -15 °C tot -25 °C (bevroren)-- naast speciale laadplaatsen om de logistieke behoeften van klanten in de farmaceutische industrie beter van dienst te kunnen zijn. Met het oog op de noodzaak om zware en lange vrachten te kunnen verwerken, zoals halfgeleidergerelateerde apparaten, zijn ULD-verwerkingssystemen ingebouwd die 6 m. (20 ft) grote pallets kunnen verwerken met als doel grotere vrachtitems te verwerken.

Omdat het met de bouw van dit nieuwe centrum zijn logistieke diensten in Nederland wil uitbreiden, zal NE Nederland haar inspanningen ten behoeve van de farmaceutische en halfgeleiderindustrie uitbreiden, beide aangemerkt als prioritaire sectoren in het bedrijfsplan van de Nippon Express Group.

Beschrijving van werkzaamheden

Import/export CFS-operaties voor lucht-.zeevracht, verhuizingen, crossdocking-operaties

Profiel van nieuwe magazijn

Naam: Nippon Express (Nederland) B.V. Schiphol Airport Logistics Centre Adres: Contour Avenue 31, 2133 LD Hoofddorp, Nederland Constructie: Constructie van gewapend beton met één verdieping (kantoorgedeelte: vier verdiepingen)

Kaveloppervlak: 18.278 m2

Totale vloeroppervlakte: 12.238 m2 (Verdeling)

Magazijn: 9.836 m 2 (waaronder 315 m 2 aan speciale farmaceutische opslagruimte met temperatuurregeling)

Kantoren: 2.261 m 2

Overig: 141 m 2

Belangrijkste uitrusting/faciliteiten: 19 laadplaatsen, 2 ULD-verwerkingssystemen, volledige CCTV-dekking, zonnepanelen, back-upgenerator voor opslagruimtes met temperatuurregeling

Begin van de werkzaamheden: donderdag 15 juli 2021

