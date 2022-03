Noname Security gaat samenwerking aan met HighPoint

De overeenkomst levert API-beveiligingsoplossingen aan het brede scala aan zakelijke klanten van HighPoint.

AMSTERDAM, 16 maart 2022 /PRNewswire/ -- Noname Security, het toonaangevende API-beveiligingsbedrijf, en HighPoint, een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor technologische infrastructuur, hebben vandaag aangekondigd dat de twee bedrijven een strategische samenwerking zijn aangegaan waarbij HighPoint het API-beveiligingsplatform van Noname als onderdeel van zijn innovatieve diensten aan klanten in meerdere bedrijfssectoren zal aanbieden.

Noname Security levert het meest krachtige, complete en gebruiksvriendelijke API-beveiligingsplatform. Noname vindt en inventariseert alle API's; detecteert aanvallen, verdacht gedrag en foute configuraties met behulp van op AI gebaseerde gedragsanalyse; voorkomt aanvallen en integreert met bestaande infrastructuur voor sanering en beveiliging; en valideert API's actief voorafgaand aan de implementatie.

In tegenstelling tot andere oplossingen die alleen API-verkeer in de gaten houden, analyseert het Noname API-beveiligingsplatform API-verkeer, applicatie- en infrastructuurconfiguraties, om een beter API-beveiligingsbeheer, API-runtime-beveiliging en actieve API SDLC-testen te bieden. Alleen Noname Security kan alle schaduw- en fout geconfigureerde API's vinden, voordat een bedrijf er last van heeft.

"HighPoint heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om het leveren van innovatieve diensten en projecten in meerdere sectoren," aldus Dirk Marichal, Vice-President EMEA voor Noname Security. "De waarden van HighPoint sluiten nauw aan bij die van Noname Security en het belang dat wordt gehecht aan het leveren van oplossingen die klanten helpen om succes te hebben en uitdagingen te overwinnen tijdens de ontwikkeling van hun bedrijf."

"Deze extra expertise op het gebied van API-beveiliging is een geweldige ontwikkeling voor HighPoint wereldwijd," aldus Neil Dearman, hoofd van de technologie van HighPoint.

"We hebben ons altijd gericht op het beveiligen van de infrastructuur van de klant en van gegevens. Deze uitbreiding is een strategische zet om onze klanten een hogere mate van proactieve bescherming van de cyberbeveiliging te bieden, door gebruik te maken van een meer uitgebreide set van vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging en expertise die ons helpt om onze klanten beter van dienst te zijn," aldus Dearman.

Over HighPoint

HighPoint is een toonaangevende aanbieder van oplossingen op het gebied van technologische infrastructuur, die klanten helpt bij de selectie en levering van netwerkinfrastructuur, mobiliteit, samenwerking, datacenter, beveiligingsoplossingen en de risicobeperking van de implementatie en het beheer van hun technologie. Het bedrijf, dat werd opgericht in 1996, is een minderheidsbedrijf met het hoofdkantoor in Sparta, NJ dat markten in de agglomeratie New York en het zuidoosten van de VS bedient, met aanwezigheid in Charlotte, NC, Amsterdam, Nederland, en Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.highpoint.com om contact met ons op te nemen of voor meer informatie over onze oplossingen. HighPoint is er trots op de officiële technologieaanbieder en primaire Sponsor te zijn van de nr. 14 Ford Mustang voor Stewart-Haas Racing.

Over Noname Security

Noname Security is het enige bedrijf dat een volledige, proactieve benadering van API-beveiliging hanteert. Noname werkt met 20% van de Fortune 500 en bestrijkt de hele API-beveiligingsmogelijkheden over drie pijlers: Posture Management, Runtime security en Secure API SDLC. Noname Security is een particulier bedrijf dat grotendeels op afstand opereert, met het hoofdkantoor in San Jose, Californië, en kantoren in Tel Aviv en Amsterdam.

