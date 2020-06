NoSoapCompany: Slimme desinfecteer-zuil in publieke ruimte voorkomt nieuwe Corona-uitbraak

VELP, Nederland, 22 juni 2020 /PRNewswire/ -- Om een tweede golf aan Coronabesmettingen te helpen voorkomen, is het Nederlandse bedrijf NoSoapCompany een Europese campagne begonnen om in alle openbaar toegankelijke gebouwen slimme zuilen met desinfecteermiddel te plaatsen.

Handen ontsmetten moet volgens het bedrijf het nieuwe normaal worden voor mensen. Daarom moeten dit soort zuilen niet alleen in ziekenhuizen, maar overal in de publieke ruimte komen te staan. Van scholen tot winkelcentra, van bedrijven tot sportscholen, van bioscopen tot supermarkten. Ze moeten net zo vanzelfsprekend worden als watercoolers, afvalbakken of ander straatmeubilair.

Nu Europa uit de lockdown komt en winkels, bedrijven en instellingen weer open gaan is het van groot belang dat klanten en werknemers beschermd worden tegen besmetting met het Covid-19 virus. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als het Amerikaanse CDC stellen dat het ontsmetten van handen een van de meest goedkope en effectieve manier is om de verspreiding van virussen te voorkomen.

De afgelopen maanden gebeurde dat vaak op een geïmproviseerde en rommelige manier. Winkels, bedrijven en instellingen hadden tafeltjes met handreinigers neergezet, die vaak leeg waren of nauwelijks gebruikt werden. ,,Op deze manier gaan mensen dat de komende tijd niet volhouden. Dat kan alleen als handhygiëne zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt, op de juiste plekken aanwezig is en altijd klaar is voor gebruik. Daarom willen wij een betrouwbare en duurzame oplossing bieden die de komende jaren, niet alleen weken, meegaat", stelt Julien Pescheux, CEO van NoSoapCompany.

Het bedrijf heeft met de HYiGO een hightech zuil op de markt gebracht die via IoT verbonden is met de cloud. Daardoor wordt een signaal gestuurd als de fles bijgevuld moet worden of als een batterij opgeladen moet worden. Ook geeft de zuil allerlei data door over het gebruik en het aantal keren dat mensen hun handen desinfecteren, wat voor ondernemers en instellingen nuttige informatie kan opleveren.

De slimme zuil wordt tot nu toe vooral gebruikt in ziekenhuizen en praktijken, zoals het UMCG en het Martini Ziekenhuis, maar ook op luchthaven Schiphol, het WTC en de Malietoren in Den Haag. NoSoapCompany heeft de afgelopen maanden zijn productiecapaciteit uitgebreid om de zuil in heel Europe te kunnen leveren. In de komende weken gaan 2000 nieuwe zuilen de Europese markt op.

