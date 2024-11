Nouveauté de Lise Bourbeau & Nathalie Sainte-Marie - Les 5 blessures et ta vie professionnelle

PRÉVOST, QC, le 10 nov. 2024 /PRNewswire/ -- Les Éditions E.T.C. sont heureuses d'annoncer la publication du 28e ouvrage de l'auteure de renom, Lise Bourbeau, Les 5 blessures et ta vie professionnelle, co-écrit avec Nathalie Sainte-Marie.

Lorsque Lise Bourbeau a écrit le premier tome du livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » en 2000, elle était loin d'imaginer que ce dernier toucherait plus de 2,85 millions de lecteurs à travers le monde ! C'est ce même livre qui a été offert à Nathalie Sainte-Marie par un de ses clients lors d'un déjeuner d'affaires en 2007, alors qu'elle exerçait une fonction commerciale dans laquelle elle performait tout autant qu'elle se sentait handicapée émotionnellement.

Dans cet ouvrage dédié au monde des affaires, vous entrerez dans l'univers des blessures de l'âme et découvrirez leur impact sur votre épanouissement professionnel. Pas à pas, vous apprendrez comment identifier les masques que vous portez au travail et leurs conséquences sur votre satisfaction globale dans votre vie professionnelle.

Vous découvrirez les attitudes dictées par vos blessures émotionnelles, inconscientes jusqu'à maintenant, qui vous empêchent d'être vous-même dans une activité professionnelle, autant comme employé, directeur, indépendant, pigiste ou travailleur autonome.

Lise Bourbeau, auteure internationalement reconnue avec 28 best-sellers vendus à plus de 8 millions d'exemplaires, a forgé son succès grâce à 15 années de leadership dans trois multinationales, suivies de 40 ans à la tête de son école "Écoute Ton Corps" et de sa maison d'édition. Chaque étape de sa carrière témoigne de son engagement et de son succès continu.

Forte de 25 années d'expérience dans divers secteurs de l'entreprise, de la vente aux rôles de chargée d'affaires et de responsable d'agences régionales, Nathalie Sainte-Marie a pivoté vers le travail indépendant en 2017. Depuis, elle se consacre à animer des stages et s'est spécialisée en relation d'aide, guidant les individus à surmonter les blessures émotionnelles du monde professionnel.

