NOWATCH haalt Series A investering van €8.1 miljoen op onder leiding van investeerder Chris Hall.

AMSTERDAM, 16 juni 2022 /PRNewswire/ -- NOWATCH, het gezondheidstechnologie bedrijf dat voorop loopt in de nieuwste categorie awareables, haalt vandaag 8,1 miljoen euro op in een financieringsronde onder leiding van investeerder Chris Hall. Flow Ventures heeft ook deelgenomen.

NOWATCH is de eerste 'wearable' ter wereld die naast de standaard wearable sensoren ook stress meet en voorspelt door het stress-hormoon cortisol te volgen via een EDA sensor, ontwikkeld in samenwerking met Philips. De oprichters van NOWATCH, Hylke Muntinga en Timothée Manschot, hebben deze nieuwe soort slimme draagbare technologie een 'awareable' genoemd. Met deze financiering zal NOWATCH zijn marketingbereik, onderzoek en technische ontwikkeling opschalen alsmede het team uitbreiden.

"Onze serie A-financiering zal ons helpen om het bereik van NOWATCH te vergroten en om meer mensen te helpen hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Noodzaak leidt vaak tot innovatie en dit was mijn motivatie achter de ontwikkeling van deze nieuwe categorie", aldus Muntinga. "Toen ik in December 2019 hoorde dat ik de zeldzame genetische aandoening PXE heb waardoor ik blind word en vlak daarna door de COVID-19-pandemie de wereld ook nog eens in lockdown ging, zijn mijn persoonlijke prioriteiten verschoven en wilde ik gezonder leven en bewuster aanwezig zijn in het hier en nu. Met de wereldwijde impact van de pandemie weet ik dat ik niet de enige ben die ernaar verlangt om het bewustzijn van zijn fysieke en mentale gezondheid te vergroten."

Naast zijn investering treedt Hall bij NOWATCH toe als voorzitter van de raad van bestuur. Als ondernemer heeft hij meerdere SaaS-bedrijven opgericht en opgeschaald, waaronder Bynder, dat in een paar jaar tijd enorm is gegroeid. In 2015 werd Bynder uitgeroepen tot een Deloitte Fast 50-ster voor het leveren van de meest geavanceerde oplossingen in MarTech, en in 2018 kwam Bynder op plaats 20 in de Financial Times 1000: de lijst van snelst groeiende bedrijven in Europa.

"Net zoals de cloudtechnologie een revolutie werd voor de software-industrie, ben ik er zeker van dat 'awareables' en voorspellende technologie de manier waarop we kijken naar gezondheid, welzijn en mindfulness, zullen herdefiniëren", aldus Hall. "In samenwerking met Philips helpt het unieke vermogen van NOWATCH gebruikers hun stresshormoon cortisol te begrijpen en te beheersen. Dit zal grote veranderingen teweegbrengen in wat we verwachten van het volgende slimme apparaat dat we kopen. Onze gezondheid zal geen giswerk meer zijn."

De NOWATCH 'awareable', die een strak ontwerp combineert met high-tech, is een schermloos horloge met verwisselbare edelstenen als aangezicht. Het meet en biedt inzicht in gezondheidsstatistieken zoals slaap, activiteit, hartslag, temperatuur en stress. Het apparaat bevat kunstmatige intelligentie die de drager leert kennen en hem of haar tot 60 minuten vóór de cumulatieve stress overbelasting kan waarschuwen. De NOWATCH past Philips Biosensing (EDA) technologie toe dat gebruik maakt van ElektroDermale Activiteit, ook wel huidgeleiding genoemd, om stress te meten. Activiteit van de zweetklier is direct gecorreleerd aan stress: het zijn de organen die zijn gekoppeld aan het sympathische zenuwstelsel, dat de vecht- of vluchtreactie van verschillende stressoren stimuleert. Het op deze manier volgen van het cortisol via de huidgeleiding is niet eerder gedaan. Het hoge dynamische bereik van de huidgeleiding biedt gedetailleerde inzichten in de actuele stressniveaus, waardoor je je bewust bent en inzicht krijgt in je cognitieve zone, iets wat een hartslagmeting niet kan doen.

