OASIS Group benoemt Eddie Aston tot CEO

DUBLIN, 18 mei 2023 /PRNewswire/ -- OASIS Group, de grootste particuliere organisatie voor informatiebeheer in Europa, heeft vandaag bekendgemaakt dat met ingang van 16 mei 2023 Eddie Aston benoemd is tot de nieuwe CEO van de Group. Deze wisseling van leiderschap komt op het moment dat de Group zich voorbereidt op de volgende fase van zijn groeistrategie.

Eddie Aston appointed as new CEO of European Information Management organisation, OASIS Group

Aston brengt uit zijn voorgaande functies op directieniveau een schat aan ervaring en expertise in zakelijke dienstverlening, logistiek en transport met zich mee. Hij heeft met succes verschillende leidinggevende functies bekleed bij complexe start-ups, integraties en bedrijfsoptimalisaties in verschillende industriesectoren, waaronder CEO-functies bij DHL en recentelijk als CEO UK & Europe bij Genesee & Wyoming Inc.

"Ik ben verheugd dat ik binnen de OASIS Group tot CEO benoemd ben. Het is een bedrijf met een indrukwekkende Europese vertegenwoordiging, met een getalenteerd team en met een benijdenswaardige reputatie als toonaangevend bedrijf op het gebied van informatiebeheer", aldus Aston. "Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van onze mensen en de kracht van onze klantenrelaties waarop we als sterke basis de komende jaren kunnen voortbouwen."

De benoeming van Aston komt op een moment van indrukwekkende groei voor OASIS Group, waarin de organisatie een toenemende belangstelling van klanten voor zijn oplossingen voor digitaal informatiebeheer heeft gerealiseerd.

Siegfried Heimgaertner, voorzitter van de OASIS Group zie het volgende: "We zijn verheugd Eddie Aston te verwelkomen als onze nieuwe CEO. Eddie is een bewezen leider met een sterke staat van dienst in het leveren van positieve resultaten voor teamleden en klanten, naast aanzienlijke waardecreatie voor aandeelhouders. Onze raad van bestuur is ervan overtuigd dat de ervaring en expertise die Eddie meebrengt van groot belang zullen zijn om OASIS Group naar de volgende groeifase te leiden."

"Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om Andy Upton te bedanken voor zijn leiderschap van OASIS", vervolgt Heimgaertner.

Aston volgt Andy Upton op, die sinds het vertrek van de vorige CEO van de Group in juli 2022 fungeert als Interim Chief Executive Officer. Andy zal zijn taak als Chief Operating Officer weer oppakken.

"We zijn blij dat we binnen de gehele Group zeer getalenteerde medewerkers hebben en ik ben ervan overtuigd dat we met de benoeming van Eddie goed gepositioneerd zijn om onze groeiplannen te blijven uitvoeren", aldus Andy Upton, Chief Operating Officer van OASIS Group.

Over OASIS Group

OASIS Group is de grootste, particuliere aanbieder van informatiebeheer in Europa en beveiligt en beheert meer dan 120 miljoen items met streepjescodes, 230 TB aan digitale gegevens, wat neerkomt op 512 miljoen documenten, en scant maandelijks meer dan 17 miljoen afbeeldingen.

Sinds de oprichting in 1999 is de OASIS Group gestaag gegroeid en heeft nu meer dan 1.700 medewerkers in dienst. Vandaag de dag bedient de Group meer dan 11.500 klanten vanuit meer dan 70 locaties in zes landen: België, Groot-Brittannië, Nederland, Noord-Ierland, Polen en de Republiek Ierland.

Samen bieden deze locaties veilige, betaalbare en uitgebreide informatiediensten aan klanten in diverse sectoren zoals onderwijs, energie, financiën, overheid, gezondheidszorg, juridische zaken, productie en detailhandel.

OASIS Group loopt voorop in informatiebeheer en heeft vier jaar achtereen (2019-2023) de Document Manager Software Product of the Year Award gewonnen voor hun elektronische document- en archiefbeheersysteem 'Omnidox'.

