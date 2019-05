OASIS Group verstevigt met recente overnames zijn positie op de Nederlandse markt

DUBLIN, 30 mei 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, een van de grootste aanbieders van document- en informatiebeheer in Europa maakt met gepaste trots de afronding van twee recente overnames in Nederland bekend.

Begin april nam OASIS De Graaf Archief beheer B.V. in Purmerend (bij Amsterdam) over van de De Graaf Groep B.V.

In mei rondde OASIS de overname van Dataspace Nederland B.V. in Eindhoven af. Met deze recente overname breidt OASIS Group zijn geografische aanwezigheid uit naar Noord-Brabant, een regio die al lange tijd de interesse van OASIS heeft.

"Deze overnames bieden ons een stabiel platform op een geweldige markt. Hierdoor kunnen we blijven voorzien in het brede aanbod van diensten dat we al aan onze klanten bieden. Onze nieuwe klanten en teamleden heten we van harte welkom bij OASIS." aldus Espen Halvorsen, directeur ad interim van OASIS Group.

Deze overnames vormen achtereenvolgend de 42e en 43e succesvolle acquisitie door de OASIS Group en brengen een reeks document- en informatiebeheerdiensten met zich mee, van complexe archiefoplossingen tot een adequate voorbereiding op de AVG.

Over OASIS Group

Met het hoofdkantoor in Dublin, Ierland en verschillende vestigingen in de EU levert OASIS al sinds 1999 diverse specifieke diensten aan klanten. Het bedrijf biedt met zijn 650 werknemers nu al aan meer dan 8000 klanten in allerlei bedrijfssectoren als de gezondheidszorg, de overheid en het onderwijs zijn financiële en juridische dienstverlening aan. Voor het tweede jaar op rij werd de OASIS Group vermeld in de '2018 Inc. 5000 Europe'-lijst van snelst groeiende particuliere bedrijven in Europa. www.OASISGroup.com

