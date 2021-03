OASIS Group voltooit overname van DataSpace (UK) Limited

SWORDS, Ierland, 4 maart 2021 /PRNewswire/ -- OASIS Group, de grootste particuliere leverancier van records en informatiebeheer (RIM) in Europa, heeft vandaag de overname bekendgemaakt van DataSpace (UK) Limited, gevestigd in het noordwesten van Engeland.

De overname ondersteunt de langetermijndoelstelling van de OASIS Group om zijn aanwezigheid en kennis op lokale afzetmarkten in heel Europa ononderbroken uit te breiden.

"OASIS is blij dat de overname van DataSpace is voltooid. We zijn enthousiast over de kansen die in het verschiet liggen en de waarde die OASIS Group kan leveren aan de klanten van DataSpace door onze aanwezigheid en onze expertise in heel Europa op het gebied van informatiebeheer", aldus Espen Halvorsen, CEO van OASIS Group.

"DataSpace en OASIS Group delen een reeks gemeenschappelijke doelen, waaronder het plaatsen van kwaliteit en uitmuntende service op de voorgrond van alles wat we doen", meldt Frank Butcher, Operations and Quality Director bij DataSpace. "Ik ben er sterk van overtuigd dat we door de overname door de OASIS Group onze klanten een compleet pakket oplossingen voor digitale transformatie kunnen aanbieden om de strategische plannen van onze klanten tot ver in de toekomst te ondersteunen."

In een reactie op de overname zei oprichter en algemeen directeur van DataSpace Paul Trevor: "Na een periode van 22 jaar waarin ik een van de toonaangevende en onafhankelijke bedrijven voor documentbeheer in het VK heb opgebouwd, geloof ik dat OASIS de juiste ervaring en middelen heeft om het toegewijde en professionele team in DataSpace te leiden. Klanten en teamleden zullen gezamenlijk profiteren van een groter nationaal bereik van service en financiële kracht om lopende en toekomstige initiatieven te ondersteunen."

Met deze transactie markeert de OASIS Group zijn 52 ste succesvolle overname.

