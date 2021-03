Le groupe OASIS achève l'acquisition de DataSpace (UK) Limited

SWORDS, Irlande, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe OASIS, le plus grand fournisseur privé de Records Management (RIM) en Europe, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de DataSpace (UK) Limited, basée dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Cette acquisition s'inscrit dans l'objectif à long terme du groupe OASIS d'étendre continuellement sa présence et ses connaissances sur les marchés locaux à travers l'Europe.

« OASIS est heureux d'avoir achevé l'acquisition de DataSpace. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui s'offrent à nous et par la valeur que le groupe OASISpeut apporter aux clients de DataSpace grâce à notre présence et à notre compréhension de la gestion de l'information en Europe », a déclaré Espen Halvorsen, PDG du groupe OASIS.

« DataSpace et le groupe OASIS partagent un ensemble d'objectifs communs, notamment celui de placer la qualité et l'excellence du service au premier plan de tout ce que nous faisons », a déclaré Frank Butcher, directeur des opérations et de la qualité chez DataSpace. « Je suis convaincu notre entrée au sein du groupe OASIS nous permettra d'offrir à nos clients un ensemble complet de solutions de transformation numérique pour soutenir les plans stratégiques de nos clients à l'avenir. »

Le fondateur et directeur général de DataSpace, Paul Trevor, a déclaré à propos de l'acquisition : « Après un parcours de 22 ans, au cours desquels j'ai créé l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de documents du Royaume-Uni, je pense qu'OASIS possède l'expérience et les outils nécessaires pour diriger l'équipe engagée et professionnelle de DataSpace. Les clients et les membres de l'équipe bénéficieront conjointement d'une portée nationale accrue des services et d'une force financière pour soutenir les initiatives en cours et futures. »

Cette transaction marque la 52e acquisition réussie pour le groupe OASIS.

À propos du groupe OASIS

Depuis 1999, OASIS Group offre des solutions de gestion des dossiers et des informations sécurisées à ses clients. Basé à Dublin, en Irlande, OASIS s'est depuis développé à l'échelle internationale et mène actuellement des activités dans 6 pays européens. La société emploie plus de 1 700 membres d'équipe et fournit des services à plus de 10 000 clients.

En développant des systèmes et des solutions récompensés par plusieurs prix, comme Omnidox, OASIS est un partenaire de complet pour la gestion des dossiers et des informations. Les marques du groupe OASIS comprennent OASIS, ArchiDoc et Niche Health. www.OASISGroup.com

