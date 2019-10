Obstakels waar digitale leiders mee te maken krijgen, kunnen niet-technische organisaties in gevaar brengen, blijkt uit een nieuw Amrop-rapport

BRUSSEL, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Er is een noodzaak voor (niet technologische) organisaties om digitale leiders veel meer te ondersteunen in hun functioneren en deze met de juiste digitale leiderschapscompetenties aan te stellen. Dit is cruciaal voor het overwinnen van barrières die organisaties tijdens de digitale transformatie tegen komen en tevens om weer groei voor deze organisaties te creëren, blijkt uit een rapport van het wereldwijde executive search bureau, Amrop. Aanpassingen zijn nodig in vier kerngebieden: op organisatorisch niveau, de houding van het bestuur (RvC en RvB), bij de digitale leiders zelf in hun rol, hun digitale competenties en vertrouwen.

De organisatie: Digitale leiders leveren een moeizame strijd met de algehele organisatie. 45% rapporteert een gebrek aan dynamiek en snelheid.

Ze worden opgehouden door gefragmenteerde en complexe organisatiestructuren, problemen bij het bepalen van wie de belangrijkste beslissers zijn en een diffuse organisatie strategie. Bij de vraag over hoe er prioriteit wordt gegeven aan van het bereiken ROI, laat 50% weten dat de focus eerder op kostenbeheersing ligt, dan op investeren in nieuwe business modellen die weer groei gaan realiseren. Er is een algemeen gebrek aan realiteit of geduld. Een op de vijf ondervraagde ziet vier digitale bedreigingen als 'hoog of extreem hoog': toepasbaarheid van "big data" en daarbij behorende analyse, risico's die gecreëerd worden door nieuwe regelgeving en verhoogde frustratie van klanten met de organisatie processen.

Het bestuur: Alleen woorden maar geen daden. Slechts 33% van de digitale leiders vindt dat ze goed ondersteund worden met de juiste investeringen en middelen.

De RvC en RvB geeft prioriteit aan digitalisering, zegt 69% van de digitale leiders. Daarbij wordt het punt geagendeerd tijdens de vergadering en er wordt geluisterd naar hun inbreng. Echter maar een derde beaamt dat het bestuur voldoende middelen toekent of ervoor zorgt dat digitale initiatieven daadwerkelijk in de algehele doelstellingen van de organisatie worden opgenomen. Slechts 28% denkt dat het bestuur werkelijk kennis van zaken heeft tav digitalisering en deze volledig begrijpt. De focus ligt (te) vaak op algehele kosten besparende zaken van de mogelijkheid van digitalisering en het toepassen voor het ontwikkelen van meer klant contacten c.q. sales.

De rol: Er is meer aandacht nodig voor na de wittebroodsweken. Slechts 18% van de digitale leiders krijgt een mentor of coach toegewezen.

Digitale leiders starten goed bij hun nieuwe organisaties: 80% vindt de nieuwe functie inspirerend. Tweederde kiest gemakkelijk voor de nieuwe rol, werkgever en wordt (tenminste bij aanvang) aan de belangrijkste juiste stakeholders gekoppeld. Slechts de helft voelt zich goed geïnformeerd tijdens hun inwerkperiode of goed ondersteund om een goede snelle start te maken. Daarbij krijgt maar één op de vijf een ervaren mentor of coach toegewezen.

De vaardigheden: Digitale leiders zijn over het algemeen zelfverzekerd. Maar slechts 26% voelt zich vertrouwd en competent genoeg bij het thema security.

Amrop heeft de vaardigheden van Chief Digital Officers en vergelijkbare leiders (CIO/CTO's) in een nieuw ontwikkelt digitaal competentie model geplaatst. Dit model is opgebouwd uit 4 dimensies en 16 competenties. In het onderzoek doen de digitale leiders een zelfanalyse en het resultaat laat 13 competenties zien waarin minder dan 40% zich helemaal volledig competent voelt. En slechts één op de vier voelt zich volledig competent of bekwaam op de vier belangrijkste digitale competenties: het bepalen van commerciële kpi's, risk management, security en talent management.

"Dit rapport laat de belangrijkste redenen zien waarom digitale transformaties van (niet technologische) organisaties niet succesvol zijn" aldus Job Voorhoeve, leider van Amrop's wereldwijde Digital Practice. "In een zeer complexe en dynamische omgeving geven deze nieuwe inzichten en richting aan de raden van commissarissen en bestuur. Hiermee krijgen zij nieuw inzicht hoe hun digitale leiders beter te selecteren en te ontwikkelen."

Over het onderzoek

159 digitale "C-suite" leiders uit voornamelijk EMEA-landen en die met name uit grotere organisaties uit niet technologische sectoren/industrieën komen, namen deel aan dit uitgebreide onderzoek: "Digitization on Boards 3rd edition". Van de deelnemers heeft 53% een wereldwijde verantwoordelijkheid en positie. 90% van hen heeft een zware verantwoordelijke functie met titels als Chief Digital Officer, Chief Technology Officer, Chief Information Officer en Chief IT Officer.

