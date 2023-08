OC&C lanceert wereldwijd gelijk betaald ouderschapsverlof voor alle ouders

ROTTERDAM, Nederland, 7 augustus 2023 /PRNewswire/ -- OC&C Strategy Consultants heeft volledig gelijkgesteld betaald ouderschapsverlof gelanceerd voor al zijn werknemers. De introductie van dit beleid in alle kantoren wereldwijd onderstreept OC&C's toewijding aan het realiseren van gelijke mogelijkheden voor iedereen, ongeacht geslacht of levensstadium.

Het beleid, dat op 1 mei 2023 is ingegaan, stimuleert gedeelde zorg door betaald verlof gelijk te trekken en flexibiliteit te bieden in de manier waarop dat verlof wordt opgenomen. Hierdoor kunnen alle ouders, ongeacht hun geslacht, keuzes maken op basis van wat voor hen het beste past.

Dit nieuwe beleid zal ouders en verzorgers in staat stellen om meer tijd thuis door te brengen na de komst van een kind, zodat hun partners weer aan het werk kunnen op een moment dat past bij de wensen van het gezin. Deze baanbrekende verandering maakt deel uit van de uitgebreide inspanningen om gelijke loopbanen te creëren voor medewerkers bij OC&C.

OC&C biedt ook ondersteuning voor, tijdens en na het verlof, waaronder opties voor een soepele overgang naar het werk, ouderlijke coaching, kinderopvang bij noodgevallen en flexibele werktijden.

Will Hayllar, OC&Cs Global Managing Partner: "De strategie van OC&C is simpel: 'to be the best home for the best strategy talent'. We hebben de afgelopen jaren goed werk verricht door het 'beste thuis' op te bouwen, maar er moeten nog inspanningen worden geleverd om de loopbaan voor primaire verzorgers duurzaam te maken. We zijn ontzettend enthousiast over de impact van het volledig gelijkgetrokken verlof op de mogelijkheid voor ouders om een echt bijzondere band met hun kinderen op te bouwen, op de carrières van onze collega's die ouders zijn en hun partners en op het vermogen van OC&C om het allerbeste talent aan te trekken en te behouden."

Teun van der Zijden, OC&C Rotterdam Director of People: "We leven in een tijd waarin beide ouders een carrière hebben, en traditioneel ouderschapsbeleid is hier niet op ingericht. We merken dat onze medewerkers zoeken naar manieren om ouderschap en carrière op een evenwichtige wijze met elkaar te combineren. Ik ben dan ook trots dat wij als OC&C daar op deze baanbrekende manier invulling aan kunnen geven."

HR Manager bij OC&C Rotterdam, Thalia van Kan: "Het gelijktrekken van betaald ouderschapsverlof is een van onze vele toezeggingen op het gebied van diversiteit en inclusie bij OC&C. Door de verschillen tussen moederschapsverlof en vaderschapsverlof aan te pakken, elimineren we obstakels voor gendergelijkheid en ondersteunen we werknemers tijdens een levensbepalend moment."

Over OC&C

OC&C, opgericht in 1987, is een toonaangevend wereldwijd strategieadviesbureau dat bij de meest complexe vraagstukken waarmee managementteams worden geconfronteerd een 'helder denken' brengt. De klantenlijst van OC&C omvat enkele van 's werelds meest gerespecteerde bedrijven in de detailhandel, consumentengoederen, vrije tijd en horeca, media, technologie, industriële producten en diensten en private equity.

Voor meer informatie over OC&C Strategy Consultants, kijk op occstrategy.com.

