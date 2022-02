OFF GLOBAL SLUIT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE LANCERING VAN NOKIA-LAPTOPS

OFF Global vandaag de Nokia PureBook Pro, de eerste laptop in de Nokia PureBook-reeks, die ontworpen en ontwikkeld is onder het Nokia-merk. Met een Full HD-scherm, een Intel i3-processor van de 12de generatie en een slank ontwerp is de Nokia PureBook Pro geschikt voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik. Het is een gebruiksvriendelijk toestel dat geen concessies doet op het vlak van prestaties en prijs. Als een echt hybride apparaat is de Nokia PureBook Pro een veelzijdige laptop die perfect voldoet aan zowel zakelijke als persoonlijke behoeften. Hij biedt een eenvoudige en vlotte gebruikerservaring en is verkrijgbaar vanaf € 699.

