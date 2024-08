OKX kondigt Malta aan als MiCA-hub in de EU

VALLETTA, Malta, 2 augustus 2024 /PRNewswire/ -- OKX, een toonaangevende wereldwijde cryptobeurs en Web3-technologiebedrijf, kondigt vandaag aan dat het zijn Markets in Crypto-Assets (MiCA)-hub in Malta zal vestigen. Deze stap is onderdeel van de strategie van OKX om de leidende cryptobeurs in de Europese Unie (EU) te worden.

Malta, dat bekend staat om zijn vooruitstrevende en inclusieve regelgevingsaanpak voor blockchain en cryptocurrency, is een ideale uitvalsbasis voor OKX om zijn diensten aan klanten in de EU aan te bieden. Na het evalueren van verschillende rechtsgebieden, koos OKX voor Malta vanwege de hoge regelgevingsnormen, de sterke infrastructuur en het lokale team van het bedrijf in dit land. De lokale entiteit, Okcoin Europe Ltd, heeft sinds 2021 de licentie Class 4 Virtual Financial Assets (VFA) Service Provider-licentie ontvangen van de Malta Financial Services Authority (MFSA).

OKX is ervan overtuigd dat de crypto-industrie in de toekomst steeds verder gereguleerd zal worden. Het bedrijf omarmt een 'onshore'-model in Europa door te investeren in compliance, risicobeheer en corporate governance, met als doel een van de meest toegankelijke en vertrouwde cryptoplatforms te worden.

Onder het MiCA-framework is OKX van plan om spothandel (inclusief EUR- en USDC-paren) en koop-, verkoop-, conversie- en staking-diensten aan te bieden aan gekwalificeerde EU-inwoners via Okcoin Europe Ltd. Zodra MiCA op 30 december 2024 volledig van kracht wordt, zullen cryptobeurzen de mogelijkheid hebben om actief te worden in Europese landen en hun diensten in de hele EU aan te bieden.

Erald Ghoos, algemeen directeur van OKX Europe, zegt: "We hebben onze MiCA-hub in Malta gevestigd omdat we hierdoor onze toonaangevende producten kunnen leveren aan een breed scala aan klanten in heel Europa. Deze nieuwe regelgeving is bedoeld om gebruikers te beschermen en tegelijkertijd de duurzame groei van de crypto-industrie te bevorderen. Daarnaast stelt het ons in staat om op lange termijn meer te investeren en te werven in Europa. Ik kan geen betere plek bedenken om onze MiCA-hub te vestigen dan Malta, vanwege zijn bewezen toewijding aan klantveiligheid en beveiliging."

De oprichting van zijn de MiCA-hub in Malta is een belangrijke nieuwe mijlpaal in de expansie van OKX, na de recente lancering van cryptobeurzen en Web3-wallets in Nederland en Turkije in 2024.

Over OKX

OKX is een toonaangevende wereldwijde cryptobeurs en innovatief Web3-bedrijf. OKX wordt wereldwijd vertrouwd door meer dan 50 miljoen gebruikers en staat bekend als een van de snelste, veiligste en betrouwbaarste crypto-apps ter wereld. Het is een top partner van Manchester City FC, McLaren Racing en het Tribeca Film Festival.

OKX zet zich in voor transparantie en veiligheid en publiceert maandelijks zijn Proof of Reserves.

Disclaimer

Deze aankondiging is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Ze is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of juridisch advies, en ze impliceert geen aanbod om digitale assets te kopen, verkopen of aan te houden. Digitale assets, waaronder ook stablecoins, zijn zeer risicovol en kunnen sterk fluctueren of zelfs waardeloos worden. Voordat je besluit om digitale assets te verhandelen of aan te houden, moet je zorgvuldig overwegen of ze geschikt zijn voor je financiële situatie en risicobereidheid. OKX geeft geen aanbevelingen voor beleggingen of assets. Jij draagt als enige de verantwoordelijkheid voor je beleggingsbeslissingen, en OKX is niet aansprakelijk voor mogelijke verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Raadpleeg bij vragen over jouw specifieke omstandigheden altijd je professional op het gebied van juridische, fiscale of beleggingsthema's.

