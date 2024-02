OKX ontvangt 'Most Reliable Tech' Award tijdens de 2023 TradingView Broker Awards

VICTORIA, Seychellen, 1 februari 2024 /PRNewswire/ -- OKX, een toonaangevende cryptobeurs en Web3-technologiebedrijf heeft vandaag aangekondigd dat het de "Most Reliable Tech"-award ontving tijdens de 2023 TradingView Broker Awards, wat de betrouwbaarheid van zijn brokerage-aanbod op TradingView benadrukte. OKX is sinds 2022 naadloos geïntegreerd met TradingView en biedt gebruikers realtime gegevens, aanpasbare grafieken en efficiënte orderuitvoering.

Tot de belangrijkste functies die beschikbaar zijn dankzij de OKX - TradingView integratie behoren onder meer:

Ondersteuning voor het koppelen van stop loss (SL) en take profit (TP) orders aan alle instrumenten om de handelsefficiëntie te verbeteren

Een intuïtieve interface waarmee traders eenvoudig SL- en TP-orders kunnen wijzigen via slepen en neerzetten

via slepen en neerzetten Diepe integratie met Signal bot voor directe OKX orderplaatsing vanuit TradingView

General Manager van TradingView, Pierce Crosby zei: "We zijn verheugd om dit jaar OKX bij de winnaars te mogen verwelkomen. Het team van OKX is voortdurend blijven werken aan het verbeteren van hun integratie met TradingView, door de toevoeging van extra handelsfuncties, uitgebreide markten en assets, het optimaliseren van de connectiviteit en een bijzonder attent ondersteuningsteam om problemen van eindklanten op te lossen. Deze uitgebreide aanpak heeft hen de Most Reliable Technology -award van dit jaar opgeleverd."

De Chief Marketing Officer van OKX, Haider Rafique zei: "Onze integratie met TradingView is een belangrijk onderdeel van onze missie om uit te groeien tot de meest toegankelijke, betrouwbare en krachtige cryptohandel-app ter wereld. TradingView is een essentieel hulpmiddel voor een toegewijde trading community, en we streven ernaar om nieuwe functies en hulpprogramma's toe te voegen, zoals onze Signal Bot Marketplace die ervoor zorgt dat onze traders de voorsprong behouden. We stellen de erkenning door TradingView enorm op prijs en we beloven dat we onze tradingervaring voortdurend zullen blijven verbeteren om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de wereldwijde TradingView community."

Naast het verbeteren van de centrale tradingervaring heeft OKX ook de innovatieve Signal Bot Marketplacegelanceerd, die traders een boeiende nieuwe manier biedt om tradingstrategieën op maat uit te werken en toe te passen. Dankzij de kracht van TradingView's uitgebreide bibliotheek van indicatoren op maat en meldingen kunnen traders signal bots creëren die volledig zijn afgestemd op hun eigen stijl en voorkeuren. Deze gepersonaliseerde signal bots kunnen vervolgens via de Signal Bot Marketplace worden gepubliceerd en gebruikt op het OKX Platform.

Ga voor meer uitgebreide informatie over nog meer gezamenlijke functies dankzij de integratie van TradingView en OKX integration dan de Signal Bot, naar OKX of TradingView.

Over OKX

OKX is een toonaangevende wereldwijde cryptobeurs en innovatief Web3-bedrijf. OKX wordt vertrouwd door meer dan 50 miljoen gebruikers wereldwijd , en de cryptohandel-app van OKX staat wereldwijd bekend als een van de snelste en meest betrouwbare apps.

Als toppartner van de Engelse Premier League-kampioen Manchester City FC, McLaren Formula 1, Olympian Scotty James, en F1-coureur Daniel Ricciardo, wil OKX de fanervaring verbeteren met verschillende nieuwe mogelijkheden. OKX is ook de toppartner van het Tribeca Festival als onderdeel van een initiatief om meer contentmakers naar Web3 te halen.

De OKX Wallet is het nieuwste aanbod van het platform voor personen die de wereld van NFT's en de metaverse willen verkennen terwijl ze GameFi- en DeFi-tokens verhandelen.

OKX zet zich in voor transparantie en veiligheid en publiceert maandelijks zijn Proof of Reserves (bewijs van reserves).

Voor meer informatie over OKX download onze app of ga naar: okx.com

Disclaimer

Deze berichtgeving dient uitsluitend ter informatie. Ze is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of juridisch advies, en ze impliceert geen aanbod om digitale assets te kopen, verkopen of aan te houden. Digitale assets, waaronder ook stablecoins, zijn zeer risicovol en kunnen sterk fluctueren of zelfs waardeloos worden. Voordat je besluit om digitale assets te verhandelen of aan te houden, moet je zorgvuldig overwegen of ze geschikt zijn voor je financiële situatie en risicobereidheid. OKX geeft geen aanbevelingen voor beleggingen of assets. Jij draagt als enige de verantwoordelijkheid voor je beleggingsbeslissingen, en OKX is niet aansprakelijk voor mogelijke verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Raadpleeg bij vragen over jouw specifieke omstandigheden altijd je professional op het gebied van juridische, fiscale of beleggingsthema's.

