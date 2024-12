Oman en België versterken partnerschap voor groene waterstof met nieuwe historische overeenkomst

MUSCAT, Oman, 6 december 2024 /PRNewswire/ -- Als onderdeel van het staatsbezoek van Zijne Majesteit Sultan Haitham bin Tarik aan België hebben het Sultanaat van Oman en het Koninkrijk België een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om de samenwerking op het gebied van groene waterstof verder te versterken. Het MoU, ondertekend door Hydrogen Oman (Hydrom) en de Belgian Hydrogen Council (BHC), vormt de basis voor een versterkte samenwerking in de hele waterstofwaardeketen en weerspiegelt het gedeelde engagement van beide naties om de wereldwijde waterstofeconomie vooruit te helpen.

De overeenkomst legt de focus op gezamenlijke inspanningen om beleid op elkaar af te stemmen, kennisuitwisseling en technologische vooruitgang te bevorderen en mogelijkheden te onderzoeken voor waterstofproductie, -infrastructuur, -transport en -gebruik. Er zal ook worden gezocht naar wegen voor bredere samenwerking met andere Europese landen. Het doel is uitdagingen op het gebied van wetgeving aan te pakken en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling te verkennen.

"Dit MoU is een beslissend moment in het partnerschap tussen Oman en België en bevordert onze gezamenlijke ambitie om de toekomst van de wereldwijde waterstofeconomie vorm te geven," zei Z.Exc. Salim bin Nasser Al Aufi, minister van Energie en Mineralen van Oman en voorzitter van Hydrom. "De potentiële capaciteit van Oman als hub voor groene waterstofproductie, gecombineerd met de rol van België als veelbelovende industriële hub op waterstofbasis en strategisch verbindingspunt met de Europese markten, zal de energiezekerheid versterken en een naadloze waterstofbevoorradingsketen creëren. Samen willen we de overgang van de wereld naar schone energie versnellen door innovatie te stimuleren en de infrastructuur aan te leggen die nodig is om producenten en markten wereldwijd met elkaar te verbinden."

Het MoU bouwt voort op 46 jaar sterke bilaterale betrekkingen tussen Oman en België, die worden ondersteund door belangrijke mijlpalen in de groene energiesector. Deze omvatten een projectontwikkelingsovereenkomst met een looptijd van 47 jaar tussen Hydrom en het Hyport Duqm-project, een internationale alliantie tussen Oman's OQ Alternative Energy en het Belgische DEME, gericht op de productie en export van groene waterstof. Dit wordt nog versterkt door de intentieverklaring van 2023 tussen het ministerie van Energie en Mineralen in Oman en het ministerie van Energie in België om waterstofcertificering en handelskaders te bevorderen.

Oman blijft zijn positie als wereldwijde waterstofhub van morgen kracht bijzetten door internationale partnerschappen aan te gaan die duurzame ontwikkeling stimuleren en technologische vooruitgang bevorderen. De rol van Hydrom als nationale aanstuurder van de groene waterstofstrategie van Oman staat centraal in deze visie en maakt de weg vrij voor transformatieve projecten en de ontwikkeling van infrastructuur.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2573898/Green_Hydrogen_Agreement.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2573897/Green_Hydrogen_New_Agreement.jpg